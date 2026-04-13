Investigan presuntas amenazas de ‘Los Pepes’ contra estudiantes en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga una serie de presuntas amenazas atribuidas al grupo delincuencial ‘Los Pepes’, dirigidas contra estudiantes de tres instituciones educativas del sur de la ciudad.

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De acuerdo con las autoridades, ya se activaron medidas preventivas en los planteles afectados: la I.E.D. Cultural Las Malvinas, el Colegio Bolivariano del Sur y la I.E.D. La Esperanza del Sur.

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Refuerzan seguridad en colegios

Como parte de la respuesta institucional, se intensificaron los operativos de vigilancia y el acompañamiento a directivos, docentes y estudiantes, con el fin de garantizar condiciones de seguridad mientras avanzan las investigaciones.

Preocupación entre padres de familia

El caso ha generado inquietud entre los acudientes, quienes manifestaron su temor ante la situación.

“Esto nos tiene en pánico. Soy una persona muy nerviosa y toda esta situación me tiene muy alterada. De hecho, otros padres ya han venido a recoger a sus hijos; En mi caso, vine por mis tres niños. Solo le pido a Dios que los proteja a todos: a los estudiantes, a los profesores y al colegio en general. Esto es muy preocupante, porque se trata de niños que no tienen nada que ver con esta situación. Por eso muchos estamos optando por venir a buscarlos, ya que también es una responsabilidad. Dentro de todo, es importante que la Policía esté presente en la institución, porque realmente es algo que genera mucha preocupación”, explicaron los acudientes.

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Autoridades verifican origen de los mensajes

La Policía reiteró que mantiene labores de inteligencia para establecer la veracidad de las amenazas y determinar si realmente provienen de esta estructura criminal o si se trata de mensajes falsos cuyo objetivo sería generar pánico en la comunidad educativa.

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