Millonarios sufre la baja de Rodrigo Contreras y Jorge Arias: ¿Cuántos y cuáles partidos se pierden? / Colprensa

La Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR publicó a través de redes sociales su boletín de sanciones y allí dio detalles sobre las fechas de suspensión que tendrán que pagar Rodrigo Contreras y Jorge Arias con Millonarios, luego de lo ocurrido en el clásico capitalino.

Es preciso recordar que el delantero argentino fue expulsado por roja directa, luego “carear” al defensor Víctor Moreno en medio del encuentro; mientras que el defensor central recibió su quinta amonestación.

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Noticias sumamente complicada para el entrenador Fabián Bustos, que deberá echar mano de su nómina para cubrir estas bajas.

En zona defensiva también sufre la ausencia de Sergio Mosquera, razón por la cual Álex Moreno Paz aparece como única opción para acompañar a Édgar Elizalde y Andrés Llinás. En el frente de ataque, el turno sería para Radamel Falcao García, quien ya volvió a sumar minutos de competencia tras superar sus problemas físicos.

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¿Cuántos y cuáles partidos se pierden Rodrigo Contreras y Jorge Arias con Millonarios?

Rodrigo Contreras tendrá que cumplir dos fechas de sanción por haber sido expulsado con roja directa, mientras que Jorge Arias tan solo deberá pagar una. Así las cosas, ambos jugadores no estarán disponibles para el clásico de la fecha 17 ante América de Cali (19 de abril) y a Contreras se le suma el duelo ante Deportes Tolima en El Campín por la fecha 18 (23 de abril).

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