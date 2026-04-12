🔴 Millonarios vs Santa Fe EN VIVO | Siga la transmisión del clásico bogotano por la Liga Colombiana

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Clásico 325 en el historial entre Embajadores y Cardenales.
Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino 325 en donde el club Embajador tiene una superioridad sobre el Cardenal con: 130 victorias para los azules, 86 para Santa Fe y 108 empates. Cuando el azul juega en condición de local, registra 162 clásicos por Liga Colombiana con: 64 triunfos azules, 54 empates y 44 victorias rojas.
Millonarios llega ubicado en la casilla 10 con 21 puntos y una diferencia de gol de +8, obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por los cuadrangulares. El conjunto Embajador atraviesa un momento irregular, ya que acumula tres partidos sin ganar, con un nivel colectivo e individual por debajo de lo esperado.
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Por su parte, Santa Fe ocupa la posición 13 con 19 unidades y una diferencia de gol de -1, también necesitado de una victoria para reengancharse en la pelea. El equipo Cardenal comparte una racha negativa de tres partidos sin ganar y ha mostrado falencias claras, especialmente en el frente de ataque, donde le ha costado generar opciones. A esto se suma la fragilidad defensiva, reflejada en los 19 goles recibidos en el campeonato.
Equipo arbitral
- Juez Central: Andrés Rojas (Bogotá)
- Asistnete 1: Sebastián Vela (Bogotá)
- Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá)
- Emergente: Camilo Sánchez (Bogotá)
- VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
- AVAR: Jenny Torres (Bogotá)
Convocados de Millonarios
Convocados de Santa Fe
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Camerino de Santa Fe listo
Terna arbitral
Central: Andrés Rojas (Bogotá)
Línea 1: Sebastián Vela (Bogotá)
Línea 2: Juan Holguín (Bogotá)
Emergente: Camilo Sánchez (Bogotá)
VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
AVAR: Jenny Torres (Bogotá)
Camerino listo de Millonarios
Titutlar de Millonarios
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Millonarios vs Santa Fe