🔴 Millonarios vs Santa Fe EN VIVO | Siga la transmisión del clásico bogotano por la Liga Colombiana

Millonarios e Independiente Santa Fe se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino 325 en donde el club Embajador tiene una superioridad sobre el Cardenal con: 130 victorias para los azules, 86 para Santa Fe y 108 empates. Cuando el azul juega en condición de local, registra 162 clásicos por Liga Colombiana con: 64 triunfos azules, 54 empates y 44 victorias rojas.

Millonarios llega ubicado en la casilla 10 con 21 puntos y una diferencia de gol de +8, obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por los cuadrangulares. El conjunto Embajador atraviesa un momento irregular, ya que acumula tres partidos sin ganar, con un nivel colectivo e individual por debajo de lo esperado.

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Por su parte, Santa Fe ocupa la posición 13 con 19 unidades y una diferencia de gol de -1, también necesitado de una victoria para reengancharse en la pelea. El equipo Cardenal comparte una racha negativa de tres partidos sin ganar y ha mostrado falencias claras, especialmente en el frente de ataque, donde le ha costado generar opciones. A esto se suma la fragilidad defensiva, reflejada en los 19 goles recibidos en el campeonato.

Equipo arbitral

Juez Central: Andrés Rojas (Bogotá)

Asistnete 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá)

Emergente: Camilo Sánchez (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

AVAR: Jenny Torres (Bogotá)

Convocados de Millonarios

Convocados de Santa Fe

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