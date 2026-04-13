Periodistas y ex árbitros se sumaron a la polemica del clasico: Fue Penal sobre Falcao / @MillosFCoficial

El clásico capitalino generó no solamente comentarios sobre el nivel de ambos equipos que de nuevo mostraron irregularidades en defensa y ataque, sino también abrió un fuerte debate sobre la actuación del juez central Andrés Rojas y el equipo del VAR, que según Falcao, al cierre del partido, omitieron una jugada que pudo haber terminado en un penal definitivo que hubiera marcado el rumbo del marcador y por ende del partido.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo después del ingreso del “tigre”, con un avance desde el costado derecho donde se origina un balón aéreo que Falcao intenta conectar, el delantero gana la posición y Daniel Torres, volante de Santa Fe y quien venía en la disputa, carga por detrás, al costado derecho de la espalda de Falcao, apoyando todavía su guayo derecho sobre el césped cuando su rival ya estaba completamente en el aire.

Se origina entonces un contacto que lo manda al suelo e impide que se genere la jugada ofensiva, el contacto con el balón, lo que determinaría una posible falta, atándola a la regla 12 que dice que “empujar o cargar un adversario por la espalda es falta sancionable con tiro libre directo o penal”. Periodistas, ex árbitros, y otras personalidades del mundo del fútbol colombiano han expresado sus opiniones, algunas a favor y otras en contra de la posible omisión de la acción:

Uno de ellos el ex juez central Rafael Sanabria, que le dio la razón a Falcao sobre su reclamo:

Para Samuel Vargas, comentarista de DirecTV, también la jugada debió haber sido sancionada:

Coincidió con los anteriores Harold Perilla, ex arbitro, en su espacio local en la ciudad de Cali.

Steven Arce, director de AS Colombia, en su editorial del MorninGol se sumó a la discusión:

Andres Lacouture de ESPN y Alexis Rodríguez de Win:

Periodistas como Antonio Casale y Carlos Alemán pidieron bajarle a la polémica y concentrarse en el tema futbolistico de Millonarios y Santa Fe, que por ahora ven amenazada su presencia en las finales.

Muchas preguntas quedan después de esto: ¿por qué Andrés Rojas como arbitro le dice a Falcao que debió pitar la jugada, y no la pitó?, ¿Dónde queda el papel del VAR y su llamado inexistente en esta acción? y sobre todo ¿Dónde queda el papel del arbitraje colombiano cuando el árbitro designado por Colombia para la copa del mundo no supo resolver una jugada tan trascendental?