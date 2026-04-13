Wason Rentería sobre la sequía goleadora de los delanteros Millonarios: “Hay que tenerles paciencia”

Wason Rentería, exjugador de Millonarios, estuvo presente en el estadio El Campín presenciando lo que fue el clásico bogotano, juego que terminó empatado 1-1 ante Santa Fe, por la fecha 16 del fútbol colombiano.

Al final del partido, Wason dialogó con Caracol Radio, donde hizo un balance de lo que fue el encuentro, se refirió a la sequía goleadora de los delanteros de Millonarios, pidió más minutos para Falcao y habló de lo que espera para el equipo en la Copa Sudamericana.

Balance del partido

“Fue un partido regular, Millonarios necesitaba los 3 puntos, sacó uno, necesitaba ganar este partido para tener opción de meterse entre los ocho. Creo que hacen falta como tres partidos, lleva 22, toca hacerle fuerza para que estos tres partidos que faltan pueda marcar 9 para poder hacer los 31 puntos y esperar qué pueda pasar en la última fecha”.

¿Qué le faltó a Millonarios para cuidar el marcador?

“Concentración, estos clásicos son así, medio te dormís y te lo empatan. Millonarios se fue arriba en el marcador y no duró ni 5 minutos que le empataran. Esperar a ver qué replantea el profe y ojalá estos partidos que faltan los puedan sacar adelante”.

¿Qué puede pasar con la falta de gol de los atacantes?

“Son rachas, por ahí estaban en una racha que lo que agarraban la metían, ahora están en esta sequía, hay que tenerles paciencia. Son tres partidos donde no han tenido la mayor claridad que puede tener un delantero para poderla meter. Hay que tenerle tranquilidad a ellos, paciencia, porque sabemos que son unos goleadores”.

¿Le daría más minutos a Falcao?

“Sí, yo le daría más minutos a Falcao, teniendo en cuenta que venía en una lesión, necesitamos que él se ponga a punto y en esta clase de partidos tenés que darle minutos para que él se vaya acoplando, cogiendo ritmo de juego y poder ir metiéndose al equipo”.

¿Cómo ve al equipo para la Sudamericana?

“Positivo, Millonarios en ese tipo de torneos siempre le va bien, esperando que ellos puedan replantear eso que viene pasando en el torneo local y pueda hacer una buena Copa Sudamericana”.

¿Qué viene para Millonarios?

Millonarios estará recibiendo a Boston River este miércoles por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana; mientras que el próximo domingo, visitará al América de Cali por la fecha 17 de la Liga.