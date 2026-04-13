Cuentas de Millonarios para clasificar a las finales de la Liga 2026, luego del empate con Santa Fe / Colprensa

Millonarios se encuentra en un panorama complicado. Luego de empatar a un gol con Santa Fe en el clásico capitalino, el cuadro albiazul puso en serias dudas su presencia en las finales del primer semestre.

REVIVA ACÁ EL CLÁSICO ENTRE MILLONARIOS Y SANTA FE POR LIGA COLOMBIANA

Actualmente, el equipo dirigido por Fabián Bustos se encuentra en la décima posición de la Liga 2026-I con 22 puntos, una unidad meno que la del octavo Deportivo Cali y dos respecto al séptimo América de Cali, aunque tiene un partido pendiente.

Frente a esto, el elenco bogotano deberá tener un rendimiento prácticamente perfecto frente al América (fecha 17), Deportes Tolima (fecha 18) y Alianza Valledupar (fecha 19) para quedar instalado en los play-offs del campeonato.

Lo anterior sin contar que en medio tendrá actividad internacional en la Copa Sudamericana 2026...

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Cuentas de Millonarios para clasificar a las finales de la Liga 2026

Millonarios tiene 22 puntos y +8 en la diferencia de gol, rendimiento que lo obliga a tener un rendimiento superior al 65% en los últimos tres encuentros del todos contra todos de la Liga Colombiana 2026-I. Claro está que el número mágico para la clasificación ronda los 28-29 puntos.

En este orden de ideas, el cuadro capitalino debe ganar como mínimo dos de los partidos que tiene por delante y el restante al menos empatarlo para entrar con segridad a los play-offs. En caso de perder ese duelo restante, pasará a depender de la diferencia de gol e incluso de resultados ajenos. Todo esto entendiendo que será visitante en dos oportunidades y local en una sola.

Los otros clubes que por ahora luchan activamente con Millonarios por la clasificación son América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. Conforme con el calendario avance, podrían meterse a la converesación otros equipos.

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