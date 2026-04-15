Sao Paulo venció a O’Higgins y así quedó Millonarios en el Grupo C de Copa Sudamericana
El conjunto Embajador disputa este miércoles su segundo juego por el certamen continental.
Comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que dos equipos colombianos luchan por lograr la clasificación a la siguiente instancia del certamen, Millonarios y América. En el caso del Embajador, integra el grupo C junto a Sao Paulo, O’Higgins (Chile) y Boston River (Uruguay).
El cuadro bogotano no inició de la mejor manera la competición, pues en su visita a O’Higgins perdió por 2-0. Por su parte, Sao Paulo también comenzó con victoria al imponerse en su visita a Uruguay por 0-1 gracias a la anotación de Damián Bobadilla.
Sao Paulo vence a O’Higgins y obliga a Millonarios a ganar
Sao Paulo logró victoria en su segunda salida y con ello llegó a 6 puntos. El cuadro brasileño se impuso gracias a las anotaciones de Luciano al minuto 8′ y de Artur al 55′, mientras que al 77 le anularon un gol al conjunto chileno.
Así las cosas, Sao Paulo toma gran ventaja con relación a terminar en el primer puesto del Grupo C con 6 unidades, mientras que O’Higgins queda parcialmente ubicado en el segundo lugar. Boston River y Millonarios quedan tercero y cuarto respectivamente, a la espera de su partido este miércoles.
Así quedó la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana
¿Cuándo juega Millonarios contra Sao Paulo?
Millonarios afrontará su juego por la fecha 2 ante Boston River este miércoles desde las 9:00 p.m. en El Campín. Posteriormente, para encontrar el juego ante Sao Paulo, habrá que esperar al martes 28 de abril en Bogotá y luego se medirán el 19 de mayo por la fecha 5 en suelo brasileño.