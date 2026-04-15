Sao Paulo venció a O’Higgins y así quedó Millonarios en el Grupo C de Copa Sudamericana

Comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que dos equipos colombianos luchan por lograr la clasificación a la siguiente instancia del certamen, Millonarios y América. En el caso del Embajador, integra el grupo C junto a Sao Paulo, O’Higgins (Chile) y Boston River (Uruguay).

El cuadro bogotano no inició de la mejor manera la competición, pues en su visita a O’Higgins perdió por 2-0. Por su parte, Sao Paulo también comenzó con victoria al imponerse en su visita a Uruguay por 0-1 gracias a la anotación de Damián Bobadilla.

Sao Paulo vence a O’Higgins y obliga a Millonarios a ganar

Sao Paulo logró victoria en su segunda salida y con ello llegó a 6 puntos. El cuadro brasileño se impuso gracias a las anotaciones de Luciano al minuto 8′ y de Artur al 55′, mientras que al 77 le anularon un gol al conjunto chileno.

Así las cosas, Sao Paulo toma gran ventaja con relación a terminar en el primer puesto del Grupo C con 6 unidades, mientras que O’Higgins queda parcialmente ubicado en el segundo lugar. Boston River y Millonarios quedan tercero y cuarto respectivamente, a la espera de su partido este miércoles.

Así quedó la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana

¿Cuándo juega Millonarios contra Sao Paulo?

Millonarios afrontará su juego por la fecha 2 ante Boston River este miércoles desde las 9:00 p.m. en El Campín. Posteriormente, para encontrar el juego ante Sao Paulo, habrá que esperar al martes 28 de abril en Bogotá y luego se medirán el 19 de mayo por la fecha 5 en suelo brasileño.