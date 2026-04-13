Exrector Ramsés Vargas pide tumbar fallo que restituye a Silvia Gette en la Uniautónoma

El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, solicitó a un juez de segunda instancia revocar completamente la decisión que ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette como rectora de la institución. Según argumentó, en el fallo se vulneraron garantías fundamentales y se incurrió en graves errores jurídicos.

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Durante su intervención, Vargas aseguró que el juez de primera instancia ignoró advertencias de su defensa, señalando que “lo están haciendo incurrir en un error judicial”, sin que se atendieran sus observaciones sobre lo que calificó como una situación de alta gravedad.

“Esto implica que, de existir un fraude procesal, la víctima directa sería el Ministerio de Educación Nacional y no la señora Gette. El propio despacho reconoce que la entidad fue la autoridad presuntamente engañada; sin embargo, de manera contradictoria concluye que Silvia Gette es víctima del delito y tiene legitimación para solicitar el restablecimiento del derecho. Esta inconsistencia interna vicia de nulidad la decisión por falta de una motivación coherente, en contravía del artículo 29 de la Constitución y del artículo 161 de la Ley 906 de 2004. Nótese, además, que el juez, pese a reconocer la estructura del delito, descarta sin sustento suficiente que la calidad de víctima recaiga en el Ministerio”, explicó Vargas.

Debate sobre la jurisdicción y requisitos

Uno de los puntos centrales de su defensa es que el caso fue llevado de manera indebida al ámbito penal, cuando, según sostuvo, corresponde a la jurisdicción laboral. Vargas afirmó que la desvinculación de Gette se realizó conforme al Código Sustantivo del Trabajo, bajo una causal legal relacionada con una detención preventiva superior a 30 días.

Además, argumentó que Gette no cumple con los requisitos para ejercer como rectora, ni bajo los estatutos vigentes en 2013 ni con los actuales, al existir, según indicó, inhabilidades derivadas de condenas penales y sanciones disciplinarias.

Ministerio de Educación también apela

Por su parte, el Ministerio de Educación se sumó a la apelación del fallo, advirtiendo que el juez habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre actos administrativos y corporativos que, según indicó, son competencia de la jurisdicción civil.

La entidad también sostuvo que la orden de reintegro es jurídicamente imposible, debido a que la universidad se encuentra bajo vigilancia especial y cuenta con un rector designado mediante actos administrativos vigentes.

“Me permito sustentar el recurso de apelación contra el auto proferido por su despacho, Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, el 8 de abril de 2026, mediante el cual se ordenó el restablecimiento de los derechos de la señora Silvia Beatriz Gette Ponce. En dicha decisión, se reconoció su legitimación en la causa por activa, se declaró la nulidad de las actas del Consejo Directivo y de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe desde el 20 de mayo de 2013 en adelante, específicamente dichas actas, y, además, se dispuso su reintegro inmediato al cargo de rectora en propiedad de la institución”, sostuvo el Ministerio.

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Solicitudes en segunda instancia

En su solicitud, Vargas pidió que se revoque la decisión en su integridad y se declare improcedente el restablecimiento del derecho. De manera subsidiaria, propuso que cualquier medida sea provisional, limitada en el tiempo y sin efectos definitivos sobre la estructura administrativa de la universidad.

Finalmente, el Ministerio insistió en que el fallo desconoce el marco legal de la intervención estatal sobre la institución y vulnera el debido proceso, por lo que solicitó su revocatoria en segunda instancia.