Más de 600 estudiantes fortalecen su vínculo con el océano en Santa Marta
A través de estaciones temáticas y metodologías participativas, los estudiantes exploraron conceptos fundamentales relacionados con la influencia del océano en el clima, su papel en la habitabilidad del planeta y la relación intrínseca entre los seres humanos y los ecosistemas marinos.
Santa Marta
Un total de 650 estudiantes de instituciones educativas distritales de Santa Marta participaron en los Semilleros de Cultura Oceánica, una estrategia pedagógica orientada a acercar el conocimiento del océano a niños, niñas y adolescentes mediante experiencias interactivas y participativas en el aula.
La iniciativa se desarrolla en el marco del Convenio No. 113 de 2025 entre el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, como parte de la estrategia de alfabetización oceánica ‘Escuelas Azules’, que busca fortalecer la cultura oceánica y la apropiación del conocimiento marino en el territorio.
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A través de estaciones temáticas y metodologías participativas, los estudiantes exploraron conceptos fundamentales relacionados con la influencia del océano en el clima, su papel en la habitabilidad del planeta y la relación intrínseca entre los seres humanos y los ecosistemas marinos.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...