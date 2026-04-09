Más de 600 estudiantes fortalecen su vínculo con el océano en Santa Marta/ INVEMAR

Santa Marta

Un total de 650 estudiantes de instituciones educativas distritales de Santa Marta participaron en los Semilleros de Cultura Oceánica, una estrategia pedagógica orientada a acercar el conocimiento del océano a niños, niñas y adolescentes mediante experiencias interactivas y participativas en el aula.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Convenio No. 113 de 2025 entre el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, como parte de la estrategia de alfabetización oceánica ‘Escuelas Azules’, que busca fortalecer la cultura oceánica y la apropiación del conocimiento marino en el territorio.

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A través de estaciones temáticas y metodologías participativas, los estudiantes exploraron conceptos fundamentales relacionados con la influencia del océano en el clima, su papel en la habitabilidad del planeta y la relación intrínseca entre los seres humanos y los ecosistemas marinos.

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