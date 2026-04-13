Titanes de Barranquilla se retira del baloncesto profesional colombiano: esta es la razón

El club Titanes de Barranquilla confirmó que su Asamblea General de Accionistas decidió por unanimidad retirarse del baloncesto profesional colombiano, al considerar que actualmente no existen garantías para continuar en la liga.

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“En las actuales condiciones no existen garantías ni motivaciones para continuar invirtiendo en la liga profesional”, señaló el club en su comunicado oficial.

Asimismo, precisó que las diferencias son con la dirigencia de la Federación Colombiana de Baloncesto y no con la ciudad: “Las diferencias de la actual dirigencia federativa son contra nosotros como socios de Titanes y no contra Barranquilla”.

Liberan la ficha, pero la marca no está en venta

Como parte de su salida, Titanes anunció que liberará la ficha de Barranquilla ante la Fecolcesto, abriendo la puerta a nuevos proyectos deportivos en la ciudad.

“Hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y desafiliarnos voluntariamente, dejando libre la ficha de la ciudad para que cualquier inversionista pueda presentar un nuevo proyecto”, indicó el club.

Sin embargo, los accionistas dejaron claro que la identidad del equipo se mantiene: “La marca y el legado de Titanes no están en venta. Titanes de Barranquilla no será vendido”.

Un legado histórico que seguirá vigente

Titanes destacó su trayectoria como el club más exitoso del baloncesto colombiano, con nueve títulos profesionales y figuraciones internacionales.

En ese sentido, anunció que seguirá activo como marca: “En las próximas semanas anunciaremos los próximos pasos de Titanes como marca para hacer justicia a su papel como el club más exitoso en la historia del baloncesto colombiano”.

Críticas a sanciones y condiciones de competencia

El club también cuestionó decisiones de la Federación, señalando sanciones que consideran desproporcionadas.

“Se nos impusieron sanciones, a todas luces injustificadas y sin precedentes en el deporte colombiano”, afirmó la organización, agregando que estas medidas no se aplicaron de igual forma a otros equipos.

Frente a este contexto, concluyeron: “Ante la imposibilidad de competir en condiciones que consideremos justas, aceptamos esta derrota y nos retiramos voluntariamente”.

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Posible regreso a futuro

Pese a su retiro, Titanes no cerró la puerta a un eventual regreso al baloncesto profesional colombiano.

“No descartamos que, en el futuro, si se produce un cambio profundo en la dirigencia, podríamos adelantar las gestiones necesarias para recuperar la ficha de Barranquilla”, señalaron.

Finalmente, el club agradeció el respaldo recibido: “Titanes de Barranquilla agradece profundamente a su afición, patrocinadores, jugadores, cuerpo técnico y a toda la ciudad por acompañar un proyecto que marcó una época en el deporte nacional”.

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