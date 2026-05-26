Cortes de energía programados para este martes 26 de mayo en Barranquilla y Atlántico

La empresa Air-e Intervenida informó que este martes 26 de mayo se realizarán trabajos eléctricos en distintos sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico, labores que requerirán la suspensión temporal del servicio de energía.

En Barranquilla, personal técnico adelantará maniobras en el barrio Altos del Prado, específicamente en la calle 80 con carrera 49B, entre las 8:23 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

Trabajos en municipios del Atlántico

De igual forma, en el municipio de Luruaco se llevará a cabo el cambio de un poste, trabajos que obligarán a suspender el servicio en las zonas urbanas y rurales de Pendales, Los Límites y La Puntica, entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el corregimiento de Cascajal, zona rural de Sabanalarga, se instalarán postes entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en el sector comprendido entre las calles 14 y 16 con carreras 15 a la 20.

La compañía invitó a los usuarios a reportar cualquier inquietud relacionada con el servicio a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.