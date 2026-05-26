Gobierno evalúa llevar demolición del viejo Pumarejo a discusión del Conpes: Mintransporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró en Barranquilla que el Gobierno Nacional estudia alternativas de financiación para avanzar en la demolición del antiguo Puente Pumarejo, estructura que continúa limitando parte de la navegabilidad sobre el río Magdalena pese a la entrada en funcionamiento del nuevo puente.

La funcionaria sostuvo que la situación actual debió resolverse desde el momento en que se ejecutó la nueva infraestructura y cuestionó que el proyecto anterior no contemplara la intervención definitiva sobre el viejo puente. “Uno no puede resolver un problema, dejar otro y dejar que lo resuelvan los que vienen”, expresó.

Rojas afirmó que el antiguo Puente Pumarejo terminó convirtiéndose en una carga para el actual Gobierno y lanzó críticas a las administraciones pasadas por no haber incluido esa intervención dentro del contrato original de la nueva obra.

“Eso debía estar incluido en el contrato de construcción del otro puente. Usted no puede hacer un puente nuevo, meterle ese recurso y dejar el chicharrón del puente que no deja usar en toda su capacidad el puente nuevo”, manifestó.

La ministra explicó que actualmente se analizan distintas alternativas financieras para ejecutar la demolición y señaló que una de las opciones sería incluir el proyecto en una discusión del CONPES.

“Estamos mirando la viabilidad de esas alternativas, pero ya tendrá que ser en una discusión del CONPES”, indicó. También advirtió que la intervención requeriría recursos por “cientos de miles de millones”.

Corredor eléctrico de carga

Durante su visita a Barranquilla, la ministra también anunció la creación del primer corredor de carga eléctrica del país, una ruta que conectará Bogotá con Cartagena pasando por la capital del Atlántico.

Lea también: Carlos Caicedo renuncia a su candidatura y se suma a campaña presidencial de Iván Cepeda

“Vamos a tener en el Caribe el primer corredor de carga con energía eléctrica en el país”, afirmó Rojas. Según explicó, la denominada “Ruta E” tendrá más de 1.200 kilómetros y moviliza actualmente el 22 % de la carga nacional.

La funcionaria indicó que el lanzamiento oficial del proyecto será el próximo 17 de junio en Barranquilla y aseguró que será “uno de los más importantes de América Latina”. Añadió que el corredor contará progresivamente con electrolineras y busca incentivar el uso de vehículos de carga eléctricos en Colombia.

Nuevo escáner en el puerto

La ministra también destacó la entrada en funcionamiento de un nuevo escáner en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, equipo que tuvo una inversión cercana a los nueve millones de dólares.

“Contribuye a toda la seguridad portuaria y también a una cosa muy importante que lo ha pedido el presidente y es a la lucha contra el narcotráfico”, señaló Rojas. Según explicó, el equipo permitirá revisar hasta 100 contenedores por hora y estará conectado de manera remota con la Policía Antinarcóticos en Bogotá para fortalecer los controles contra el envío de drogas y mercancías ilícitas.