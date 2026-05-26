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26 may 2026 Actualizado 01:29

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Barranquilla

Triple A anuncia suspensión de agua este martes 26 de mayo en Puerto Colombia: conozca los horarios

Entre las actividades programadas se encuentran el lavado de tanques en la planta de tratamiento Las Flores, mantenimiento en los tanques de almacenamiento Cupino y la estación de bombeo de Puerto Colombia.

Empresa de agua y alcantarillado en Barranquilla.

Empresa de agua y alcantarillado en Barranquilla.(Cortesía: Triple A)

Empresa de agua y alcantarillado en Barranquilla.
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La empresa Triple A informó que este martes 26 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos componentes del sistema de acueducto de Puerto Colombia, labores que obligarán a suspender temporalmente el servicio de agua en varios sectores del municipio y zonas cercanas.

Entre las actividades programadas se encuentran el lavado de tanques en la planta de tratamiento Las Flores, mantenimiento en los tanques de almacenamiento Cupino y la estación de bombeo de Puerto Colombia, revisión del pozo de succión en la estación Salgar y la reparación de una fuga en una conducción de 400 milímetros.

La compañía indicó que el servicio será suspendido entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en los sectores de Adelita de Char, corredor vía Los Manatíes, Punta Roca, Villa del Mar (Cangrejera), Sabanilla, La Playa, Salgar y La Antorcha.

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Asimismo, en la cabecera municipal de Puerto Colombia la interrupción del servicio se extenderá desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche. Triple A explicó que posteriormente se realizará una apertura controlada del sistema para permitir el llenado gradual de las redes durante la madrugada.

Por otra parte, en la urbanización Lomas de Caujaral la suspensión del servicio se mantendrá entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. La empresa señaló que una vez finalicen las lab

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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