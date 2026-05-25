Empresarios del Atlántico alertan impacto por fallas eléctricas en zona industrial de Galapa

El Consejo Empresarial y Organizaciones del Atlántico y Magdalena (CEO) mostró su preocupación por las recientes interrupciones del servicio de energía que han afectado a empresas ubicadas en la zona industrial de Galapa, especialmente en el corredor de la Cordialidad, donde operan más de mil compañías.

A través de un comunicado público, el gremio advirtió que las fallas y restricciones en el suministro eléctrico han generado afectaciones en procesos industriales, logísticos y administrativos, comprometiendo la productividad y la competitividad empresarial en el departamento.

Más de 5.000 trabajadores impactados

Según el documento, la suspensión del servicio registrada durante el pasado fin de semana se extendió por cerca de 18 horas y, de acuerdo con reportes del sector empresarial, ocurrió “sin aviso previo ni programación conocida”, situación que dejó paralizadas múltiples operaciones productivas.

“El crecimiento sostenido de Galapa ha estado impulsado por la consolidación de parques industriales y logísticos que hoy representan un motor fundamental para el empleo, la inversión y la economía regional”, señaló el documento.

El gremio estimó de manera preliminar que más de 5.000 colaboradores vinculados a zonas industriales específicas del municipio resultaron impactados por la contingencia energética, reflejando consecuencias no solo para las empresas sino también para el empleo y la dinámica económica del territorio.

Aumento de costos y riesgos operativos

El comunicado también expone que una interrupción prolongada del servicio eléctrico implica “paradas de producción, alteraciones en líneas de manufactura, retrasos en despachos, afectaciones en cadenas logísticas y riesgos sobre equipos y procesos sensibles”.

Además, el Consejo Empresarial advirtió que cuando las compañías deben operar con sistemas de respaldo o autogeneración, “los costos energéticos pueden incrementarse sustancialmente”, afectando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta de las empresas.

El CEO Atlántico y Magdalena indicó que actualmente adelanta gestiones con el operador del servicio y otras entidades competentes para revisar las fallas recientes, validar las situaciones reportadas y promover mecanismos de contingencia e información oportuna para el sector productivo.

Finalmente, el gremio reiteró la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que fortalezcan la confiabilidad de la infraestructura energética en una zona industrial que continúa en expansión y que es clave para la economía del Atlántico.