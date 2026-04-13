La Policía de Barranquilla captura a presunto ‘Costeño’ con granada y panfletos extorsivos

El Gaula de la Policía de Barranquilla reportó la detención en flagrancia de alias ‘Yayito’, presunto integrante de ‘Los Costeños’, señalado de participar en actividades extorsivas.

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El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Soledad, durante labores de control y seguimiento, donde las autoridades sorprendieron al presunto delincuente con panfletos extorsivos y una granada.

Por estos hechos, fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones o explosivos de uso restringido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este presunto delincuente “estaría vinculado a varios hechos de homicidio, en situaciones relacionadas con el cobro de extorsiones en el municipio de Soledad. Igualmente, esta persona presenta anotaciones judiciales por hurto y porte de armas de fuego”.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “este resultado hace parte de las acciones contundentes que se vienen adelantando para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.