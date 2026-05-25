Balacera en el norte de Barranquilla deja seis heridos y tres capturados

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que en la mañana de este lunes se registró un atentado sicarial en la carrera 43B con calle 84, en el norte de la ciudad. El hecho ocurrió hacia las 8:45 a.m., cuando una persona llegaba a una empresa de seguridad privada y fue atacada por hombres armados.

Según informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, unidades del GAULA del Ejército que realizaban labores operacionales cerca del lugar reaccionaron de inmediato, generándose un intercambio de disparos con los presuntos responsables del ataque.

“Se presenta un atentado contra una persona que estaba llegando a una empresa de seguridad. En la reacción que realiza el GAULA del Ejército, en conjunto con patrullas de la Policía Nacional, se logra capturar a tres personas e incautar un fusil, una subametralladora y dos pistolas”, indicó el general Miguel Camelo.

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Seis heridos y armas incautadas

De acuerdo con el reporte oficial, en medio de la reacción conjunta entre el Ejército y patrullas de la Policía Nacional fueron capturadas tres personas señaladas de participar en el atentado. Además, las autoridades lograron la incautación de un fusil, una subametralladora y dos pistolas.

El balance preliminar deja cuatro escoltas o guardas de seguridad heridos, así como dos presuntos delincuentes lesionados durante el intercambio de disparos. Otro de los implicados fue capturado en el sitio.

Investigación en curso

El general Camelo indicó que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal para esclarecer los móviles del atentado y establecer plenamente la identidad y participación de los implicados.

Sobre la persona contra la que iba dirigido el ataque, el oficial señaló que “el atentado iba dirigido contra la persona que estaba llegando”, aunque aclaró que aún se verifica su rol dentro de la empresa de seguridad, debido a que “no funge como gerente según los documentos”, situación que continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.