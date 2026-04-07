Difunden video con amenazas contra directivos de la cárcel Modelo de Cúcuta. / Foto: Video.

Cúcuta.

En las últimas horas fue difundido un video en el que se evidencian amenazas contra directivos de la cárcel Modelo de Cúcuta.

En el material audiovisual se observan armas de fuego de largo y corto alcance dispuestas sobre una superficie blanca, junto con cargadores y munición organizada alrededor.

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En una de las tomas aparece un papel con un mensaje en el que se menciona a la subdirectora del centro penitenciario, Belsy Rocío Cordero Zambrano, y al director, Ronald Leonardo Ugarte Mora.

El documento, fechado el 06-04-26, contiene el siguiente texto: “Subdirectora de la modelo Belsy Rocío Cordero Zambrano, director cárcel modelo Ronal Leonardo Ugarte MoraAtt: El Hampa”.

En el video también se observa la frase “El Hampa” formada con la munición, ubicada junto a las armas exhibidas.

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Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este material.

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