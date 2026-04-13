Baranoa, Atlántico marchó por seguridad ante aumento de feminicidios y hechos violentos

Cientos de habitantes de Baranoa salieron este lunes a las calles para exigir mayor seguridad, ante el incremento de asesinatos de mujeres y otros hechos de violencia que afectan al municipio.

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Vestidos con camisetas blancas, símbolo de paz, los ciudadanos participaron en una movilización pacífica que recorrió las principales vías del municipio. La jornada inició en la plazoleta Manuel Patrocinio Algarín y finalizó en el parque Simón Bolívar, frente a la parroquia Santa Ana.

Durante el recorrido, los asistentes rechazaron la creciente ola de inseguridad y pidieron a las autoridades acciones concretas para frenar la violencia que, según afirman, ha alterado la tranquilidad de un territorio históricamente pacífico.

El alcalde de Baranoa, Edison Palma, acompañó la manifestación y aseguró que la movilización buscaba enviar un mensaje contundente contra los grupos criminales que operan en la zona. Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde mayor respaldo en materia de seguridad.

“Queremos con esta marcha pacífica enviar un mensaje de rechazo total a cualquier acto de violencia que atente contra la vida de nuestros ciudadanos. También es un mensaje de esperanza, reconciliación y unidad. Invitamos al Gobierno nacional a que llegue a nuestro territorio y trabajemos juntos en acciones concretas”, afirmó el mandatario.

El mensaje de la comunidad

Por su parte, integrantes de la comunidad manifestaron su preocupación por el deterioro de la seguridad, asegurando que es la primera vez en muchos años que sienten temor en su propio municipio.

“Es muy preocupante esta situación. Nunca la había vivido ni sentido. Es momento de alzar la voz porque esto no debe continuar”, expresó uno de los participantes.

La movilización concluyó de manera pacífica y contó con la participación de instituciones públicas. Debido a la jornada, algunas actividades, como las clases en instituciones educativas, iniciaron más tarde de lo habitual.