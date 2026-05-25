Muere guarda de seguridad herido tras balacera en el norte de Barranquilla

El intercambio de disparos registrado en la mañana de este lunes 25 de mayo en la carrera 43B con calle 84, en el norte de Barranquilla, dejó su primera víctima fatal. Se trata de Argenis Andrés Bonett Cardona, trabajador de la empresa Atenas Seguridad Privada.

Según la información preliminar, Bonett hacía parte del esquema de seguridad de una persona presuntamente vinculada con la compañía de vigilancia. El hombre resultó gravemente herido durante el atentado y fue trasladado por particulares a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

Empresa Atenas lamentó la muerte de su trabajador

Tras confirmarse la muerte de Argenis Andrés Bonett Cardona, la empresa Atenas Seguridad Privada emitió un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento de su colaborador.

“Hoy despedimos con dolor a quien fue más que un compañero: un ser humano íntegro, comprometido y valioso para nuestra familia Atenas Seguridad Privada”, manifestó la compañía.

La empresa también resaltó la entrega, responsabilidad y compañerismo del vigilante, al tiempo que envió condolencias a sus familiares y seres queridos.

Los hechos

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el ataque ocurrió hacia las 8:45 de la mañana, cuando una persona llegaba a la sede de una empresa de seguridad privada y fue interceptada por hombres armados.

El Brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que unidades del GAULA del Ejército que realizaban labores operativas cerca de la zona reaccionaron de inmediato junto a patrullas de la Policía Nacional, generándose un intercambio de disparos.

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“Se presentó un atentado contra una persona que estaba llegando a una empresa de seguridad. En la reacción que realiza el GAULA del Ejército, en conjunto con patrullas de la Policía Nacional, se logra capturar a tres personas e incautar un fusil, una subametralladora y dos pistolas”, indicó el oficial.