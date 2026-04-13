Extranjero es expulsado de Colombia por generar escándalos y desorden en su apartamento en Medellín. Foto: Migración Colombia.

Medellín

El ciudadano nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, tenía múltiples multas, sanciones y reiteradas intervenciones de las autoridades debido a que recurrentemente dentro de su propiedad ubicada en la Comuna 14, sector de El Poblado, Edificio Málaga, hacía fiestas con música a alto volumen, ingresaban constantemente personas en paños menores y comportamientos que, según la comunidad, alteraban gravemente la tranquilidad del lugar.

Esta persona fue expulsada del país tras abordar un vuelo con destino a Miami, luego de que se consolidara un contundente expediente basado en múltiples denuncias.

El ciudadano sumó más de doce sanciones por faltas a la convivencia, sin que ello lograra frenar su comportamiento. Por el contrario, su actitud retadora frente a la autoridad y el incumplimiento constante de compromisos encendieron las alertas de las autoridades.

“En Colombia, ningún extranjero está por encima de la ley. Este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, las sanciones y los llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

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En un intento previo por resolver la situación, se había alcanzado un acuerdo para que el extranjero desocupara voluntariamente el inmueble, compromiso que finalmente no cumplió. Debido a su reincidencia y a su constante desacato a la autoridad, la entidad decidió expulsarlo del país por alterar la tranquilidad social.