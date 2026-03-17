Informe exclusivo del MinDefensa atribuye culpa a LATAM en incidente de helicóptero en El Dorado

Un informe exclusivo conocido por Julio Sánchez Cristo de 6AM W de Caracol Radio, basado en información de la Aeronáutica, reveló las conclusiones sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero, en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Un vuelo de LATAM que cubría la ruta Bogotá–San Andrés debió abortar su despegue por un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La principal conclusión del informe es que la culpa recae en el avión de LATAM, cuyo piloto se apresuró a activar un protocolo de emergencia de manera innecesaria.

Según la fuente de alto nivel del Ministerio de Defensa, el informe detalla que la decisión del piloto de LATAM de abortar el despegue fue una medida preventiva, pero superflua. En el momento del incidente, el piloto de LATAM consideró inminente una colisión y activó el protocolo de abortar. No obstante, el informe conocido sostiene que no era necesario hacerlo, ya que había suficiente distancia para que el avión hubiera continuado con su operación.

Un piloto del ejército que contrastó toda la información explicó los detalles del caso, denominado “helicóptero FAC aborto de despegue avión LATAM”. La seguridad para evitar colisiones entre aeronaves se garantiza mediante separación vertical u horizontal. En este incidente, en el punto de cruce previsto entre el helicóptero de la FAC y el avión de LATAM, la separación vertical era de 1100 pies. Para contextualizar, 1000 pies equivalen a aproximadamente 304 metros. Los 1100 pies estaban dentro del margen de no peligro.

Además, el informe subraya que era físicamente imposible que la aeronave que estaba despegando cambiara de altura en ese punto, ya que aún no había alcanzado la velocidad de rotación, que es la velocidad a la cual el avión inicia el ascenso. El helicóptero, por su parte, cruzó la trayectoria conforme a la autorización de la torre de control, en un punto considerado totalmente seguro por la distancia de separación vertical.

El piloto de la Fuerza Aérea que analizó el caso concluyó que el piloto de LATAM abortó el despegue sin que existiera un riesgo real de colisión con el helicóptero. Se sugiere que el aborto fue producto del susto al ver el helicóptero de la FAC sobrevolar la zona.

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