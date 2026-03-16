Estos son algunos países que dan la doble nacionalidad a colombianos: requisitos para obtenerla

Según la Constitución Política de Colombia en su artículo 96, aunque no lo menciona expresamente, se deja entre ver que en el país todo colombiano tiene derecho a poseer más de una nacionalidad, y que el adquirirlas no hace que la natal se pierda.

“Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”, dice el artículo.

Por este motivo, en Caracol Radio le contamos cuáles son estos países, que se caracterizan por no tener detrás tantos trámites para conseguir la nacionalidad.

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¿Cuáles son los países que dan doble nacionalidad a colombianos? Le contamos sobre siete

Pues bien, la lista la encabezan países latinoamericanos, en donde destacan naciones que, incluso, son opciones turísticas muy frecuentadas por los colombianos, como México, por ejemplo.

México

Según la página estatal del Gobierno de México, se permite a los colombianos solicitar la nacionalidad después de tener residencia acreditada en el país por 5 años (mínimo).

Requisitos:

Demostrar que cumple con el tiempo de residencia establecido por la ley.

Realizar la solicitud de carta de naturalización .

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la mexicana, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Y es que según cifras de Anato, en LATAM, México es el país al que más visitan los colombianos. “Evidenció una recuperación importante, con un incremento de 6,2% frente a enero del año anterior (2025)“.

Argentina

Por otro lado, Argentina es otro país latino que le otorga la doble nacionalidad a los colombianos de forma más ágil. De acuerdo con la Ley 21.795 (Ciudadanía – Nacionalidad) de Argentina, se permite obtener la nacionalidad a los colombianos tras una residencia legal de al menos dos años consecutivos.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años

Tener buena conducta

Justificar medios de vida.

Probar que sabe leer, escribir y expresarse en español.

Demostrar el tiempo reglamentado de residencia.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la argentina, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Chile

Este otro país sudamericano también brinda la oportunidad de tener doble nacionalidad para los colombianos, siempre y cuando tengan cinco años o más de residencia en Chile, o al menos dos años si hay ciertos vínculos con ciudadanos chilenos como: cónyuge, parientes y/o hijos.

Requisitos:

Demostrar que cumple con el tiempo de residencia establecido, según sea su caso

Realizar la Carta de Nacionalización chilena.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la italiana, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Canadá

Aunque no latino, el país norteamericano tiene un proceso de nacionalidad sin restricciones, solo requiere vivir en el país durante al menos tres años de los últimos cinco años, sin necesidad de renunciar a la nacionalidad colombiana.

Requisitos:

Haber declarado impuestos en Canadá durante tres años.

Demostrar el dominio de inglés o francés a un nivel apropiado.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la canadiense, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Por otro lado, llegamos a esta lista a los países europeos, en donde aparece España, otro destino muy apetecido por los colombianos .

"España presentó una variación positiva del 10,2% (comparación de visitantes colombianos enero 2025 - enero 2026), consolidándose como uno de los destinos europeos más atractivos para los colombianos", dice Anato en su página web.

España

Este país europeo facilita el proceso de una segunda nacionalidad para los colombianos, debido al tratado de países iberoamericanos, es decir, aquellas naciones de América Latina y la Península Ibérica, que comparten una herencia histórica y cultural basada en la lengua española y portuguesa.

De acuerdo con la página del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, este tratado que permite la doble nacionalidad a un colombiano se establece bajo el “Instrumento de 7 de mayo de 1980 de Ratificación del Convenio de Nacionalidad entre España y Colombia, hecho en Madrid el 27 de junio de 1979 y publicado en el B.O.E. del 29 de noviembre de 1980”.

Requisitos:

Residencia mínima de años.

Demostrar buena conducta cívica.

Conocimiento adecuado del idioma y la cultura española.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la española, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Italia

El país en forma de bota permite acceder a los colombianos una doble nacionalidad por ascendencia italiana (aplica para los hijos, nietos, bisnietos y hasta los hijos de bisnietos de un italiano) o por estar casados con un ciudadano italiano.

Requisitos:

Tramitar el proceso del “ius sanguinis” (derecho de sangre) para quien tenga ascendencia italiana.

Tener dos años de residencia en Italia y demostrar el matrimonio vigente con un ciudadano italiano.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la italiana, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

Francia

Un colombiano puede obtener la nacionalidad francesa si es está casado con una persona que tenga ciudadanía francesa o si ha residido en el país durante cinco años.

Requisitos:

Si va a obtener su nacionalidad por cónyuge francés, debe tener acta de matrimonio válido.

Si ha residido en Francia mientras estudia su tiempo de residencia es de dos años.

No perder la nacionalidad colombiana al adquirir la canadiense, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

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