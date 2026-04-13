Desarticulada red criminal que introducía en España a trabajadores extranjeros de Colombia y Perú

Desarticulada una red criminal que introducía en España a trabajadores extranjeros, procedentes principalmente de Colombia y Perú mediante documentación falsa.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST, han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, introducía trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa.

La red criminal estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños y operaba entre España y Portugal. La red habría contratado a más de 1000 trabajadores extranjeros, principalmente de Colombia y Perú, a quienes ofrecían falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal. Una vez aceptaban se trasladaban a España, donde se les indicaba que el trabajo se desarrollaría en España, aunque serían dados de alta en la Seguridad Social portuguesa.

Las víctimas abonaban hasta 300 euros por trámites que en muchos casos no se llevaban a cabo, no disponían de cobertura en al Seguridad Social y trabajaban sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó accidentes laborales.

La actuación policial, desarrollada de forma coordinada en ambos países, ha permitido la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, de las que dos se encuentran en prisión provisional.

El líder de la organización se encontraba en Emirato Árabes Unidos, desde donde dirigía la actividad delictiva, y fue detenido por una orden internacional de detención emitida a través de INTERPOL.