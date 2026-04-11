Deportan influencer estadounidense que promocionaría fiestas y turismo sexual en Medellín

Medellín

Un estadounidense fue deportado tras ser señalado de promover, a través de redes sociales, fiestas y encuentros dirigidos a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual en Medellín.

La medida fue adoptada por Migración Colombia, que inició la investigación luego de detectar que el extranjero ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos “consejos” para evadir controles de las autoridades.

En las redes sociales del hombre, quien se identifica como “Chill Capo”, también hace videos en donde le explica a otros extranjeros cómo salir de fiesta en Medellín sin terminar drogado y robado al solicitar servicios sexuales.

De acuerdo con el informe oficial, el influencer también se encontraba en condición de permanencia irregular en el país. Por estos hechos, se le impuso una medida de deportación, fue conducido fuera del territorio nacional en un vuelo hacia Miami y tendrá prohibido el ingreso a Colombia por un periodo mínimo de cinco años.

Otros casos

Migración Colombia expulsó a otro ciudadano estadounidense que habría protagonizado episodios de amenazas y riñas en instituciones educativas del sector de Las Palmas y otras zonas del Oriente antioqueño.

Según las autoridades, el hombre intentó ingresar a un colegio en el corregimiento de Llanogrande en Rionegro, haciéndose pasar por docente de inglés y, al no lograrlo, reaccionó con amenazas dirigidas a estudiantes.

Tras la verificación del caso y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se estableció que este extranjero tenía antecedentes judiciales y órdenes de captura vigentes en Nueva York. Por ello, se le aplicó la medida de expulsión del país, con una prohibición de ingreso no inferior a diez años.

“Ambos procedimientos se enmarcan en las facultades legales de migración Colombia, entidad que tiene la competencia exclusiva de aplicar medidas administrativas como la inadmisión, deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros”, indicó Paola Salazar, directora Regional Antioquia Chocó Migración Colombia.

Migración insistió en que continuarán fortaleciendo los controles en Medellín, su área metropolitana y puntos de entrada como el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.