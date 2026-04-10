Bucaramanga y más puntos con bloqueos hoy 10 de abril por PARO nacional, últimas noticias

Desde el pasado 9 de abril, la Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, a raíz de los bloqueos que se reportaron a lo largo del día en el peaje de Lebrija debido a las protestas contra el alza en el avalúo catastral.

En su mensaje, la Aerocivil anunció:

“A partir de las 17:30 hora local (HL), se ha emitido el NOTAM D0292 ((Notice to Airmen o Aviso a los Aviadores, NDR), el cual ordena el cierre temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga”.

También aseguró que la reapertura de las operaciones en ese aeropuerto dependerá del levantamiento de los bloqueos, los cuales han afectado tanto a los usuarios, como a los trabajadores y operadores del aeropuerto: “El reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública”.

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