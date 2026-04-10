Bucaramanga y más puntos con bloqueos hoy 10 de abril por PARO nacional, últimas noticias
Los bloqueos responden a la molestia ciudadana por las alzas exageradas de los avalúos catastrales, luego de que el IGAC actualizara la valoración de las tierras y, con ello, generara un incremento del impuesto predial.
Desde el pasado 9 de abril, la Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, a raíz de los bloqueos que se reportaron a lo largo del día en el peaje de Lebrija debido a las protestas contra el alza en el avalúo catastral.
En su mensaje, la Aerocivil anunció:
- “A partir de las 17:30 hora local (HL), se ha emitido el NOTAM D0292 ((Notice to Airmen o Aviso a los Aviadores, NDR), el cual ordena el cierre temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga”.
También aseguró que la reapertura de las operaciones en ese aeropuerto dependerá del levantamiento de los bloqueos, los cuales han afectado tanto a los usuarios, como a los trabajadores y operadores del aeropuerto: “El reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública”.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...