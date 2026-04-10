Bloqueos y protestas de comunidades afectan operaciones en campo petrolero Cantagallo: Ecopetrol

Ecopetrol alertó sobre graves afectaciones en la operación del campo Yariguí–Cantagallo, debido a bloqueos y hechos de vandalismo registrados durante la última semana.

Según el comunicado oficial, las interrupciones han sido ocasionadas por acciones de algunas personas vinculadas al gremio de taladreros, quienes mantienen bloqueados puntos estratégicos como la estación auxiliar, Isla VI, Flamencos, la zona industrial de Cantagallo, el puerto El Cedro y el puerto fluvial de Puerto Wilches. Esta situación ha impactado directamente la continuidad de las operaciones petroleras.

La compañía también denunció hechos de vandalismo en la estación Flamencos, donde individuos ajenos a la operación ingresaron por la fuerza, retiraron al personal y comprometieron la seguridad de las instalaciones. Ante este escenario, Ecopetrol solicitó apoyo de la fuerza pública para recuperar el control y realizar un apagado seguro.

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La entidad reportó amenazas contra trabajadores y restricciones en el ingreso de alimentos en varias áreas operativas, incluyendo plantas de bombeo, compresión, inyección y deshidratación.

Como consecuencia de estos hechos, la empresa inició la suspensión de contratos laborales, lo que afecta a cerca de 320 trabajadores vinculados a diferentes contratistas. Ecopetrol advirtió que estas acciones representan un riesgo para la seguridad de las personas, la integridad de la infraestructura y la estabilidad del suministro energético, ante la posible interrupción del flujo de gas.

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Frente a las exigencias del gremio de taladreros sobre la permanencia de equipos de perforación, la compañía indicó que no es viable mantener las condiciones actuales, debido a ajustes en el plan operativo y limitaciones de inversión proyectadas hacia 2026.

Ecopetrol hizo un llamado a los líderes del gremio para privilegiar el diálogo como vía para alcanzar soluciones, e invitó a las autoridades locales a acompañar la construcción de acuerdos que permitan restablecer las operaciones y garantizar la seguridad de los trabajadores.