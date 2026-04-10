Lo que usted debe saber si tiene vuelos programados desde Bucaramanga

Bucaramanga

La Aeronáutica Civil suspendió todas las operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga porque considera que no hay condiciones de seguridad a raíz de las protestas de los sectores que rechazan la actualización catastral rural.

El organismo informó que “el reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y las instrucciones que emita la fuerza pública”.

Agregó que “notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre”.

En tal sentido, los viajeros deben estar atentos a la información oficial y se les recomienda abstenerse de subir al aeropuerto para evitar contratiempos indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus en entrevista con Caracol Radio.

Desde la tarde de este jueves 9 de abril, cuando la Aeronáutica Civil suspendió las actividades se han cancelado 18 vuelos. Pasajeros que tenían viajes programados para la mañana de este viernes informaron que aerolíneas como Avianca los reprogramaron para la noche, pero sujeto a lo que pase con los bloqueos viales.