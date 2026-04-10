Cuatro puntos bloqueados afectan la movilidad en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La movilidad en Norte de Santander continúa afectada por cuenta de los bloqueos que se adelantan en diferentes vías del departamento, en medio de las protestas contra el catastro multipropósito.

El mayor Alberthland Agudelo, comandante encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, informó a Caracol Radio que actualmente hay al menos cuatro puntos con afectaciones viales.

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“Tenemos afectado el tramo vial entre Pamplona y Bucaramanga, con tres puntos: en el kilómetro 88 sector La Laguna, en el kilómetro 114 en la entrada al municipio de Cucutilla y en la glorieta de Los Adioses, en Pamplona”, explicó el oficial.

A estos se suma otro bloqueo en el kilómetro 59, en el sector de La Lejía, sobre la vía que comunica a Pamplona con Chitagá.

El mayor Agudelo indicó que, aunque la vía permanece cerrada, se ha permitido el paso en casos especiales.

“Se ha abierto el corredor humanitario para aquellas personas que requieren atención en centros hospitalarios, ambulancias y situaciones de fuerza mayor”, señaló.

Asimismo, explicó que en algunos momentos se ha habilitado el tránsito de manera controlada para descongestionar la vía.

“En el sector de Los Adioses se permitió el paso de vehículos represados, y en La Laguna se habilitó en la madrugada, pero nuevamente se encuentra cerrado el corredor vial”, agregó.

Frente a la duración de las protestas, el oficial indicó que los manifestantes mantienen los bloqueos a la espera de respuestas a sus peticiones.

“Lo que esperan estos ciudadanos es que las solicitudes sean atendidas, por lo que permanecen en el sitio hasta tanto no se les dé alguna solución”, puntualizó.

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Las autoridades continúan haciendo seguimiento a la situación, mientras los bloqueos siguen generando afectaciones en la movilidad del departamento.

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