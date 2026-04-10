Bloqueos por protestas ponen en riesgo el suministro de gas en siete municipios de Santander

Las protestas de los últimos días ya comenzaron a generar efectos en el abastecimiento de servicios públicos en Santander.

Metrogas informó que los bloqueos en distintas vías que conectan con el sur del departamento han impedido el transporte de gas para atender la demanda en siete municipios: Socorro, San Gil, Páramo, Pinchote, Valle de San José, Villanueva y Curití.

“Por tratarse de un hecho de fuerza mayor, el abastecimiento de gas en los municipios del sur de Santander se mantendrá en condiciones de normalidad solo hasta la 1:00 de la tarde del sábado 11 de abril de 2026. Esperamos que se normalice el paso vehicular para evitar una interrupción indefinida del servicio.”, señalo el Jefe de Comunicaciones de Metrogas, Carlos Luna Silva.

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De acuerdo con la empresa, por tratarse de una situación de fuerza mayor, el abastecimiento programado se mantendrá en condiciones normales únicamente hasta la 1:00 de la tarde del sábado 11 de abril de 2026. Después de esa hora, el servicio podría verse afectado si no se restablece el paso vehicular en los corredores de acceso al municipio de Socorro.

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Metrogas explicó que espera una normalización en la movilidad para evitar una interrupción indefinida del servicio de gas natural en estas poblaciones.

Ante una eventual suspensión, la compañía recomendó a los usuarios cerrar la válvula general ubicada en el centro de medición y volver a activarla una vez se restablezca el servicio.