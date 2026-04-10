Sector avícola advierte riesgos en producción en Santander, Boyacá y Cundinamarca por PARO nacional

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) expresó su preocupación por las dificultades de movilidad que se registran en Colombia, debido al paro nacional por avalúos catastrales, especialmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, siendo el primero uno de los más afectados por su peso en la producción avícola del país.

Según el gremio, la situación en Santander es particularmente sensible debido a que concentra cerca de 57 millones de aves en más de 1.200 granjas, lo que representa el 23% de la producción de pollo y huevo en Colombia. En este contexto, los bloqueos y restricciones en las vías están generando serios desafíos logísticos.

Fenavi, advirtió que las afectaciones también impactan a otros departamentos como Boyacá y Cundinamarca, donde igualmente se han reportado dificultades en la movilidad, lo que compromete la operación del sector en esta región del país.

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Las complicaciones se reflejan principalmente en el transporte de alimento hacia las granjas y en el traslado de aves que ya cumplieron su ciclo productivo hacia las plantas de procesamiento, lo que podría afectar la cadena de abastecimiento.

Aunque el gremio manifestó respeto por las inquietudes de los manifestantes frente al incremento en los avalúos catastrales, hizo un llamado a evitar las vías de hecho como mecanismo de protesta. En su pronunciamiento, insistió en la necesidad de que las inconformidades se tramiten a través de canales institucionales.

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“El adecuado funcionamiento del sector avícola depende de condiciones logísticas que permitan su operación continua”, señaló Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, al tiempo que reiteró la importancia de garantizar la movilidad en las carreteras.

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo para encontrar soluciones que no afecten sectores productivos clave del país, como el avícola, del que dependen miles de empleos y el abastecimiento de alimentos básicos de Colombia.

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