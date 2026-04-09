Falla del sistema de Cancillería afecta tramite de pasaportes en Cali y Valle del Cauca

Durante los últimos dos días se ha notado congestión en la oficina de pasaportes en Cali, esto se debe a una falla técnica en el sistema de la Cancillería que no ha permitido que los usuarios realicen los trámites de expedición o renovación del documento.

Las filas y aglomeraciones se dan porque la intermitencia en el sistema no permite la atención en el tiempo establecido, por lo cual, se debió reagendar a la mayoría de los usuarios, explicó Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle del Cauca.

“La falla continúa, Cancillería ya emitió un comunicado que se puede ver en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice que se están presentando fallas técnicas y que se van a reiniciar los servidores del sistema. En este momento, nosotros en la Gobernación del Valle estamos trabajando de forma intermitente por la misma falla del sistema. En este momento, un trámite que demora 5 minutos ahora nos está tomando 20 minutos por persona, pero estamos atendiendo”, puntualizó Quintana.

En la oficina de pasaportes de Cali se asignan 1.200 citas diariamente, sin embargo, debido a los inconvenientes no todos han podido ser atendidos el mismo día y han sido agendados para el día siguiente, lo que suspende el sistema para nuevas citas.

“Cancillería nos está diciendo que, si la gente desea, puede esperar a que se normalice el sistema o reagendar su cita. Nosotros estamos dispuestos a eso, no abrir el agendamiento normal de la página, sino reagendarlos y garantizarles que tengan su cita para el día de mañana. Nosotros aquí estamos reagendando manualmente en un drive”, precisó el subsecretario.

Cabe resaltar que, el inconveniente es solo para quienes necesitan solicitar el pasaporte o cualquier otro trámite y no para quienes vayan a reclamarlo.