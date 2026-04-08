Riopaila Castilla recibe certificación por sus prácticas agrícolas sostenibles

El nivel plata en el Farm Sustainability Assessment (FSA), significa un reconocimiento internacional para el grupo agroindustrial Riopaila Castilla por su compromiso responsable con una agricultura que se cumple con los más altos estándares de sostenibilidad.

El FSA es una evaluación desarrollada por la SAI Platform (Sustainable Agriculture Initiative Platform), una organización global que reúne a empresas del sector de alimentos y bebidas con el propósito de promover prácticas agrícolas sostenibles en las cadenas de suministro.

Se evalúa el desempeño de los sistemas productivos frente a criterios ambientales, sociales y económicos, garantizando el cumplimiento de la producción agrícola sostenible.

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“Estamos muy contentos en Riopaila Castilla de haber obtenido el nivel plata del Farm Sustainability Assessment, que es la certificación internacional desarrollada por SAI Platform, que nos pone como la primera empresa a nivel nacional en obtener esa certificación dentro del sector y lo cual nos reconoce las buenas prácticas tanto ambientales, económicas como sociales que desarrollamos dentro de Riopaila Castilla

en consonancia y alineado con los estándares y los requerimientos de los mercados internacionales y eso nos habilita para poder seguir exportando a más de 46 países a nivel mundial y cumpliendo con las exigencias, no solamente de los mercados, sino de cada uno de los clientes que compran esos productos”, señaló Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos

La evaluación del FSA valida tres dimensiones fundamentales de la gestión agrícola:

• Gestión ambiental, que incluye la protección de suelos y recursos hídricos, manejo responsable de insumos agrícolas, conservación de la biodiversidad y una gestión adecuada de residuos.

• Condiciones laborales y derechos humanos, con énfasis en la promoción de condiciones de trabajo seguras y dignas, la prohibición del trabajo infantil y forzoso, respeto por los derechos de los trabajadores e implementación de sistemas robustos de salud y seguridad en el trabajo.

• Gestión responsable y trazabilidad, que contempla el cumplimiento normativo, la transparencia en la cadena de suministro e implementación de sistemas de gestión para la mejora continua.

La certificación beneficia al Grupo Agroindustrial, ya que no solo representa un reconocimiento en sus prácticas agrícolas, sino que fortalece la confianza de proveedores y clientes en mercados globales.