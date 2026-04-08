Cancillería suspende trámite de pasaportes ante fallas con SITAC: intervendrán la plataforma

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

No paran las afectaciones ante la caída global del sistema SITAC, que permite realizar los trámites consulares como el trámite y entrega de pasaportes, expedición de registro y copias, aprobación de visados, actos notariales, entre otros.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el inicio de una intervencion técnica a la plataforma, para resolver las intermitencias y afectaciones presentadas en las últimas horas.

Se tratará de un trabajo de optimización, que generará la suspensión completa de su funcionamiento.

De esta manera, desde la Cancillería confirmarán cuando logren la estabilización de la plataforma, para el posterior reinicio de los servicios.

¿Por qué es tan fundamental esta plataforma?

La plataforma SITAC fue creada para agilizar los trámites y lograr salir del stock que aún hay del contrato con Thomas Greg and Sons, que estará vigente hasta el próximo 30 de abril.