Voleibol masculino del Valle clasificó a Juegos Nacionales 2027 y quedó subcampeón en el Nacional

El voleibol vallecaucano celebró uno de sus principales objetivos del ciclo deportivo al conseguir la clasificación a los Juegos Nacionales 2027. La selección masculina del departamento se destacó en el Campeonato Nacional Clasificatorio realizado en el Coliseo Francisco Chois de Cali, escenario en el que alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato del certamen.

Actuando como local, Valle del Cauca mostró un alto nivel desde la fase de grupos. Su debut fue con una contundente victoria 3-0 frente a Sucre, resultado que repitió en la segunda jornada ante Atlántico. Posteriormente superó a Cundinamarca, asegurando su paso a las rondas definitivas del torneo.

En la fase eliminatoria, los vallecaucanos mantuvieron su buen rendimiento y lograron avanzar hasta la final tras imponerse nuevamente a Cundinamarca. En el partido por el título se enfrentaron a Antioquia, una de las potencias nacionales de esta disciplina, cayendo por marcador de 3-1 para finalizar en la segunda posición.

Más allá del subcampeonato, el principal logro fue la obtención del cupo a los Juegos Nacionales de 2027, consolidando el proceso que viene adelantando el voleibol masculino del departamento.

La actuación individual también dejó reconocimientos para la delegación vallecaucana. Leandro José Mejía Ararat y Luis Ángel Cuenu Bonilla fueron distinguidos como los mejores centrales del campeonato, gracias a su destacado desempeño durante toda la competencia.

La nómina del Valle del Cauca estuvo integrada por Marlon Mendoza Cabal, Orian Medina Naranjo, Jhon Robin Mosquera Celorio, Ronnie Stewars Mosquera Galvis, Leandro José Mejía Ararat, Jharold Jesid Caicedo Viafara, Carlos Andrés Llanos Zamora, Gustavo Adolfo Larrahondo, Juan Camilo Estupiñán Riascos, Jesús David Riascos Quiñónez, Luis Ángel Cuenu Bonilla y Juan Camilo Ambuila.

Con la clasificación asegurada y un subcampeonato nacional en casa, el voleibol masculino del Valle del Cauca comienza a proyectar su preparación para afrontar los Juegos Nacionales 2027 con el objetivo de pelear por las medallas.