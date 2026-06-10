Crisis en el suministro de agua potable en Buenaventura: Gremios piden una solución definitiva

Cerca del 70 % de la población de Buenaventura se encuentra afectada por la interrupción del servicio de agua debido al daño de una tubería de 39 pulgadas.

Ante el colapso de la tubería principal que abastece de agua al puerto de Buenaventura, se hizo un llamado al Gobierno nacional para que esta emergencia no quede sin una solución estructural definitiva.

El llamado lo hace el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, en representación del sector productivo y empresarial de la ciudad, al solicitar que las acciones de reparación se ejecuten con la mayor celeridad posible, y que la contingencia no interrumpa la actividad económica ni profundice las condiciones de vulnerabilidad de la población de este puerto sobre el mar Pacífico.

El gremio llamó a las autoridades distritales y nacionales para que esta emergencia no quede sin una solución estructural definitiva. Aseguran que Buenaventura no puede seguir soportando rupturas recurrentes en el mismo punto de la red.

Este lunes festivo se produjo el colapso de la tubería principal de 39 pulgadas que abastece de agua al sector insular y gran parte del sector continental de Buenaventura.

La rotura ocurrió como consecuencia de la erosión del terreno que sostiene la conducción. Este es el tercer daño registrado en ese mismo lugar, lo que evidencia una vulnerabilidad estructural crónica que requiere intervención definitiva.

¿Qué se está haciendo?

Las autoridades de la SAAAB activaron de inmediato un plan de trabajo con tres niveles de acción: Corto plazo: Realineación y empalme de la tubería rota, sujeto a la disponibilidad de maquinaria amarilla en el lugar.

Mediano plazo

Medidas de mitigación para proteger el talud donde está ubicada la tubería y prevenir nuevas rupturas.

Largo plazo

Rehabilitación integral de la conducción para garantizar la estabilidad permanente del sistema. Desde el primer día se informó y activó el apoyo del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agua, la Vicepresidencia de la República y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Abastecimiento de emergencia mediante carrotanques. Se trabaja para disponer de una flota de hasta 20 carrotanques.

El suministro se priorizará en el siguiente orden: hospitales, clínicas, centros de salud y cárceles; instituciones educativas, entidades oficiales, sector comercial (en horario nocturno, con apoyo de proveedores locales); zonas residenciales, a medida que aumente la disponibilidad de carrotanques.