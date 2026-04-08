Llega al puerto de Buenaventura el buque MSC Orsola, el de mayor capacidad que ha estado en Colombia

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura rompe récord de capacidad portuaria con la llegada del buque MSC Orsola.

La operación logística, diseñada bajo criterios de eficiencia en muelle, contempló el movimiento de 2.655 contenedores.

“La llegada del MSC Orsola confirma el nivel de excelencia en las capacidades técnicas y operativas de nuestro terminal. Al mismo tiempo, plantea la importancia de continuar avanzando en condiciones como la profundidad del canal de acceso, de manera que el desarrollo portuario se mantenga alineado con las tendencias de la industria marítima”, afirmó Liborio Cuéllar, Gerente General de la SPRBUN.

En los últimos años, el incremento en el tamaño de las embarcaciones que arriban al puerto ha sido progresivo, reflejando la transformación del comercio marítimo global.

Este tipo de operaciones pone de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo las condiciones náuticas y logísticas que permitan atender de manera eficiente buques de mayor escala.

Con este atraque, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura reafirma su compromiso con la operación eficiente y segura del comercio exterior colombiano, contribuyendo al posicionamiento del país en los mercados internacionales.