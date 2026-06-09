Daño en tubería afecta el suministro de agua para cerca del 70 % de Buenaventura

Buenaventura, Valle del Cauca

Cerca del 70 % de la población de Buenaventura se encuentra afectada por la interrupción del servicio de agua debido al daño de una tubería de 39 pulgadas.

La afectación en la infraestructura fue detectada en el corregimiento de Córdoba, luego de una pérdida de presión en el sistema.

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De acuerdo con Javier Herrera, coordinador de Acueducto y Alcantarillado de la empresa SAAAB, las crecientes del río y la erosión del terreno habrían contribuido al desprendimiento de la infraestructura. Sin embargo, también indicó que investigan posibles afectaciones derivadas de actividades de minería artesanal en la zona.

El funcionario explicó que las labores de reparación son complejas debido a que la tubería presentó fracturas en varios puntos.

“Estamos tratando de analizar y de poder llegar a una solución técnica que sea duradera para que no ocurra nuevamente dentro de un periodo cercano. Hoy el tubo se ha fracturado en tres partes diferentes, lo que conlleva un poquito más de complejidad”, detalló.

Herrera precisó que algunos sectores de la ciudad continuarán con el servicio debido a que reciben el suministro a través de otras líneas del sistema de acueducto. Mientras evalúan las acciones necesarias para superar la emergencia, implementan un plan de contingencia para atender a las comunidades afectadas.

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“Van a encontrar que en algunos barrios tienen servicio porque están conectados de una de la tubería que no está colapsada, que es la conducción 16, lo mismo que los usuarios que están abastecidos de la conducción de 20 pulgadas, sin embargo, podrán estar sujetos a cambios para poder lograr abastecer a otros sectores o manejar un plan de emergencia que requiera la llegada de carro tanques”, agregó.

La tubería afectada es las más importantes del sistema de acueducto de Buenaventura, ya que transporta agua cruda desde la bocatoma del río Escalerete hasta la planta de tratamiento de Venecia, razón por la cual su afectación impacta el suministro para la mayor parte de la ciudad.