Capturan a uno del cartel de los más buscados en Cali y presunto cabecilla sicarial en Palmira

La policía en el Valle del Cauca informó que la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) capturó en la ciudad de Palmira a Jonathan Murillo, alias “Guasca” tras una amplia investigación.

El capturado es señalado de pertenecer al Grupo Delictivo Común Organizado (GDCO) “Los 300” como cabelliza de sicariatos, estaría relacionado con varios delitos, especialmente homicidios por control del microtráfico.

Lea también: Con placa alterada y sin licencia, conductor de ambulancia fue sorprendido en Cali

Murillo, era requerido por el delito de homicidio, especialmente por un caso que se presentó en septiembre del 2025 en el barrio Nuevo de Palmira, donde la víctima fue Alexander Barcos, quien ejercía como líder del grupo delincuencial del sector 20 de Julio.

“Alias “Guasca”, por su actuar criminal y por ser considerado un peligro para la comunidad, había sido incluido en el Cartel de los Más Buscados de la ciudad de Cali por el delito de homicidio. Los hechos por los cuales era requerido se registraron en el año 2025 en la capital del departamento, cuando la víctima se movilizaba como pasajero en un vehículo y fue abordado por cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes le dispararon, trasladando posteriormente su accionar criminal a la ciudad de Palmira.” Dijo la general Sandra Rodríguez comandante de la Policía Valle.

Le interesa: Informe de movilidad revela menos lesionados, pero un crecimiento de muertes en accidentes viales

Según las autoridades alias “Guasca” tiene una trayectoria criminal de al menos 8 años, cuenta con cuatro anotaciones judiciales por homicidios y se investiga la participación en 7 eventos sicariales. Este hombre estuvo privado de la libertad hasta el 2024.