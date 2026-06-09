Con placa alterada y sin licencia, conductor de ambulancia fue sorprendido en Cali

El conductor de la ambulancia no contaba con la licencia exigida para operar este tipo de vehículos. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

Cali

El conductor de una ambulancia fue sorprendido durante un operativo de control realizado por agentes de Movilidad de Cali, quienes detectaron irregularidades en la identificación del vehículo y en la documentación requerida para la prestación de este servicio.

Según el reporte oficial, los uniformados ordenaron la detención del automotor luego de observar que la placa contaba con un mecanismo que permitía moverla hacia arriba y hacia abajo, dificultando su plena identificación.

Deibi Santos, agente de tránsito y enlace del Grupo de Servicios Especiales, explicó que durante la verificación también se estableció que el conductor no contaba con la licencia exigida para operar este tipo de vehículos.

“El conductor no tenía licencia para conducir esa clase de vehículos. Fueron dos infracciones que dan inmovilización”, detalló.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a las empresas prestadoras de servicios de ambulancia para que verifiquen que sus vehículos cumplan con todos los requisitos legales y que sus conductores cuenten con la documentación necesaria para garantizar una prestación segura y ajustada a la normatividad vigente.