“Valle, representa la capacidad de Colombia para generar empresa, empleo y progreso”: Bco Occidente

Grupo Aval estuvo en Cali en el marco de su gira nacional ADN Aval, una iniciativa con la que la organización ha venido fortaleciendo su conexión con las regiones, a partir de espacios de conversación con empresarios, clientes, colaboradores y actores locales.

Con la presencia de Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá y Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente, el Grupo Aval estuvo en Cali en el marco de su gira nacional ADN Aval, una iniciativa con la que la organización ha venido fortaleciendo su conexión con las regiones, a partir de espacios de conversación con empresarios, clientes, colaboradores y actores locales.

“El Valle del Cauca es una de las regiones que mejor representa la capacidad de Colombia para generar empresa, empleo y progreso. Aquí conviven grandes compañías, industrias exportadoras, emprendedores y miles de personas que todos los días trabajamos para construir oportunidades. Para nosotros este territorio tiene además un significado especial, porque hace más de 60 años Banco de Occidente nació en Cali. Por eso creemos en seguir acompañando el desarrollo de la región con inversión, financiación, infraestructura, educación y generación de empleo formal, contribuyendo al crecimiento sostenible de las regiones y de todo el país”, afirmó Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente.

En el Valle del Cauca, Grupo Aval cuenta con 5.781 colaboradores, 138 oficinas y 417 cajeros automáticos.

“El Valle del Cauca tiene una tradición empresarial, turística, energética y de infraestructura muy importante para el país. Nuestra presencia en la región refleja esa visión: acompañar el desarrollo desde distintas dimensiones, con servicios financieros, inversiones productivas, generación de empleo y proyectos sociales que aportan al bienestar de las comunidades”, concluyó Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá.

Desarrollo regional

Además de su red financiera, el Grupo Aval tiene presencia en sectores estratégicos para el desarrollo regional, como energía, turismo, infraestructura vial y educación, a través de compañías e inversiones como Gases de Occidente, Transoccidente, el Hotel Intercontinental Cali, PISA, Covimar y el proyecto educativo que Proindesa estructurará en Riofrío mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

En energía, Promigas tiene presencia en el departamento a través de Gases de Occidente y Transoccidente, compañías mediante las cuales suministra gas natural a más de 1,4 millones de usuarios en 39 municipios.

En los últimos 10 años, estas operaciones han representado inversiones por más de $245.000 millones en el Valle del Cauca. Adicionalmente, Promigas, a través de la Fundación Promigas, desarrolla programas orientados a fortalecer capacidades comunitarias, ampliar el acceso al mercado laboral, incrementar la productividad y promover el cuidado del medio ambiente.

En turismo, el Grupo participa a través del Hotel Intercontinental Cali, uno de los establecimientos fundadores de lo que hoy se conoce como Hoteles Estelar, la cadena más grande de Colombia. Con más de cinco décadas de trayectoria, el hotel se ha consolidado como un referente de la industria a nivel nacional y como uno de los símbolos más representativos de Cali.

Actualmente cuenta con 295 habitaciones, 218 empleados y una ocupación promedio de 61,17 % al cierre de 2025.

En infraestructura, Corficolombiana mantiene una participación relevante en el desarrollo vial del Valle del Cauca a través de PISA. Con 80 kilómetros, administra un tráfico promedio diario de alrededor de 39.000 vehículos a través de su operación. Adicionalmente, Corficolombiana participó hasta el año pasado como concesionario del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por medio de Aerocali.

Educación

A través de Proindesa se viene estructurando el proyecto Primitivo Crespo bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, que contempla la construcción y dotación integral de una nueva institución educativa en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.

Esta iniciativa hace parte de una inversión conjunta del Grupo Aval superior a $75.000 millones y contempla recursos cercanos a $32.600 millones para este proyecto, que beneficiará directamente a cerca de 960 estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria.

El nuevo colegio tendrá una infraestructura de 5.838 metros cuadrados, con aulas, laboratorios, espacios administrativos, zonas de bienestar estudiantil y áreas deportivas. Durante su ejecución, se estima que el proyecto generará entre 150 y 200 empleos, contribuyendo al desarrollo social y económico del departamento.