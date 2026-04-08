Caos operativo en jornada de expedición de pasaportes en el exterior

Lo que debía ser una jornada clave para agilizar la expedición de pasaportes en el exterior terminó en caos operativo.

La Cancillería había lanzado una campaña especial en varios consulados de alta demanda como los de Bilbao o Valencia en España, en varios de ellos sin cita previa, para evacuar el stock de pasaportes del actual proveedor, Thomas Greg & Sons, antes de la entrada en vigor del nuevo modelo.

Sin embargo, fuentes del propio Ministerio de Relaciones Exteriores le contaron a 6AM W de Caracol Radio que se han registrado las fallas masivas en la plataforma tecnológica, las cuales están causando traumatismos en la atención a los usuarios.

Desde el día anterior al lanzamiento de la jornada, la plataforma SITAC, sistema clave para la gestión de trámites consulares, presentó una caída a nivel mundial, lo que impidió realizar cualquier tipo de trámite, incluyendo la expedición de pasaportes. La situación se agravó cuando, ya en pleno horario de atención, el sistema volvió a colapsar sin que, según esas fuentes, se emitiera comunicación oficial oportuna a los usuarios.

En los consulados, la carga recayó sobre los funcionarios, quienes aparentemente tuvieron que enfrentar el malestar de ciudadanos que, en muchos casos, habían viajado largas distancias para acceder al servicio sin cita.

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