Encapuchados vandalizan ocho estaciones del MIO durante marcha de estudiantes de Univalle

Ocho estaciones del sistema de transporte masivo MIO fueron vandalizadas durante la marcha de antorchas realizada en la noche del miércoles 8 de abril en el sur de Cali y liderada por estudiantes de la Universidad del Valle.

Según las autoridades, los daños se registraron en las estaciones Tequendama, Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera. La estación Tequendama fue la más afectada y quedó fuera de operación tras los ataques.

En este punto se reportaron puertas destruidas, validadores dañados y múltiples grafitis, lo que obligó a suspender el servicio. Las afectaciones también generaron cierres y desvíos que impactaron la movilidad de más de 40 mil usuarios que se desplazaban en horas de la noche.

El director de operaciones del MIO, Daniel Parra, señaló que los hechos obligaron a modificar la operación del sistema en el corredor de la Calle 5, una de las principales troncales de la ciudad.

Las autoridades indicaron que la recuperación de la infraestructura tendrá un alto costo y que este tipo de hechos se repiten por segunda vez en menos de un mes.

Se estima que el cierre de las estaciones afectadas podría impactar la movilidad diaria de al menos 50 mil personas que utilizan el sistema para desplazarse hacia sus trabajos, centros educativos y citas médicas.

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Desde la Personería de Cali se reiteró que, aunque la protesta es un derecho, debe ejercerse sin afectar bienes públicos ni los derechos de terceros.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que se adelantarán investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de los actos vandálicos.