El “Rey León” abdica

Parecía no tener escapatoria, la situación se volvió casi insostenible y los niveles de credibilidad llegaron a sus puntos más bajos. Y como todos en el fútbol, llegó por bueno, terminó yéndose por los malos resultados y un nuevo sueño quedó frustrado. La era de Leonel Álvarez en el banquillo técnico del Atlético Bucaramanga escribió en el estadio Cincuentenario de Medellín, sus últimas líneas. Paradójico, en la cancha donde marcó su primer gol, cuando era apenas un mozalbete de la selección juvenil, defendiendo los colores verdiblancos de su tierra natal.

La seguidilla de malos resultados, cuatro derrotas al hilo, lo que desde el 2017 no sucedía en la casa auriverde, el mal ambiente en el camerino, comentarios y declaraciones destempladas, ciertas a la luz de lo que realmente pasaba, pero incómodas para muchos, especialmente para los jugadores, puesto que los puso en evidencia ante la crítica y los aficionados, fueron el caldo que cocinó la salida del entrenador paisa al servicio del onceno santandereano.

Eso, sumado a su drástica forma de trabajar, el poco descanso reclamado por los futbolistas (hay quienes piensan que, a veces, solo “a veces”, actúan como niños mimados), su personalidad medio huraña, la comunicación intermitente con algunos referentes y sus constantes quejas, complementaron las razones para que, al final de la tarde, se tomara la decisión de cesar su vinculación y prescindir de los servicios del DT.

LA ERA LEONEL

El profesor Álvarez llegó a mediados de febrero del 2025, tras la salida apurada de Gustavo Florentín, de amargo paso por el Atlético Bucaramanga, lleno de buenos augurios y una sensación de haber dado con la persona ideal para hacerse cargo del famélico felino (o por lo menos así lo dejó Florentín), ad portas de una responsabilidad enorme y con la cual había soñado muchos años, jugar la Copa Libertadores una vez más. Pero en esta ocasión, convencidos de tener cómo hacer un papel más que digno.

Su paso por la institución habla de 66 partidos disputados; de ellos, seis por Libertadores y tres por Sudamericana (dos en 2025 y uno más en 2026). En este tiempo, alcanzó la victoria en 29 ocasiones, apenas empató en 19 compromisos y sufrió 18 derrotas, las últimas cuatro salidas de forma consecutiva; un 53.55% de rendimiento que no soportaba su permanencia.

En la Liga I 2025, no le alcanzó para clasificar a los cuadrangulares. En Copa Libertadores, después de ser la grata sensación del torneo, quedó eliminado por sus propis yerros y desaciertos, especialmente en condición de local, donde no pudo ganar. Cayó a Sudamericana y perdió la llave ante Mineiro, haciendo lo que parecía imposible, ganar a domicilio, pero fatal en el cobro desde los tiros penales, dando el tiquete a ‘O Galo’. El CAM fue finalista y perdió la misma ante Lanús.

En la Liga II del año anterior levantó la cara y se metió entre los ocho mejores, acabando la primera fase en la cuarta casilla con 37 puntos, los mismos de Nacional, que fue tercero, uno menos que el segundo, Deportes Tolima, y tres menos que el líder, el ‘poderoso’ Independiente Medellín. En su cuadrangular fue segundo, detrás de Tolima, por delante de Santa Fe y Fortaleza, resignando la oportunidad de ir por el segundo título.

Para 2026 las ilusiones de conformar un buen equipo y pelear el regreso al concierto internacional, alimentaba el ánimo de las barras leopardas, las que ansiaban que podía encaminarse de nuevo por la senda victoriosa, hacer una fase de Sudamericana que le permitiera regresar al panorama internacional y vislumbrar, porqué no, el bicampeonato. Pero ese sueño duró hasta la fecha de Copa Sudamericana ante América, en Cali.

Ese día, la historia del ‘leopardo’ en la presente temporada, dio un giro de 180 grados.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Bucaramanga perdió la posibilidad de seguir jugando el torneo surcontinental y una de sus máximas figuras, el portero Aldair Quintana, vio la oportunidad de irse a competir en el fútbol del exterior, mejorar sus condiciones laborales y recoger los frutos de su extraordinario momento deportivo. Hasta ahí, todo parecía bien; pero nadie se imaginaba la debacle que se venía encima para el ‘auriverde’.

Esa salida intempestiva provocó un sisma en la institución. Desde el juego donde el ‘leopardo’ venció 3x0 al Deportivo Pereira, no pudo conseguir la victoria, un empate sin goles ante Inter en Bogotá, otra igualdad a un tanto ante Once Caldas en casa y cuatro derotas consecutivas, frente a Júnior, Santa Fe, América y Águilas Doradas, las que, no solo sacaron al equipo del grupo de los ocho mejores de la Liga, sino, minaron la confianza del grupo, el respaldo de la afición (en su mayoría), confundieron las caminos y empezaron a aflorar las dificultades, nunca bien solventadas ni por jugadores, directivos ni el propio cuerpo técnico. Leonel no encontró la majina para conducir mejor el plantel.

Y la cuerda, una vez más, se rompió por su lado más flaco: el técnico.

Bucaramanga, con 19 puntos en la tabla se aferra a las matemáticas, con cuatro partidos pendientes, Chicó, Nacional, Jaguares y Fortaleza, donde los jugadores tendrán la oportunidad de ir por los puntos que representen la resurrección del equipo y convencernos, a todos, que el mal del equipo era su melenudo entrenador, no los futbolistas.