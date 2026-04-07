Águilas vs Bucaramanga EN VIVO |fecha 7 de la Liga Colombiana
Partido aplazado que se jugara en la ciudad de Medellín entre Águilas Doradas y Bucaramanga.
Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga llegan a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria en medio de presentes irregulares en el Apertura.
El conjunto dorado viene de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Tolima en su última presentación liguera, un resultado que refleja la inconsistencia que ha marcado su campaña ganando 5, empatando 4, perdiendo 5. Águilas ha alternado buenos y malos resultados jornada tras jornada, aunque ese comportamiento podría jugar a su favor si logra reaccionar tras el último tropiezo.
Además, su rendimiento en casa ha sido relativamente sólido, sumando 10 de sus 19 puntos como local ganó 3, empató 1 y perdió 3, aunque sus caídas en esta condición han sido frente a rivales ubicados en la parte alta de la tabla, por lo que no puede confiarse.
Por su parte, Bucaramanga atraviesa un momento complejo, ya que ha ido perdiendo terreno en la clasificación tras encadenar tres derrotas consecutivas, una racha que terminó con su invicto en el torneo. En esos encuentros, el Leopardo ha evidenciado problemas defensivos, recibiendo dos goles en cada partido, lo que representa la mitad de los tantos encajados en toda la campaña.
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Además, su rendimiento como visitante no invita al optimismo, con apenas una victoria en sus últimos nueve partidos oficiales fuera de casa empató 5 y perdió 3. Con este panorama, Bucaramanga tendrá que corregir sus falencias si quiere frenar su caída y sumar en un escenario que históricamente le ha sido adverso.
De esta manera, ambos equipos afrontan un duelo clave, en el que la irregularidad ha sido protagonista y donde un triunfo podría marcar un punto de inflexión en la recta final del campeonato.
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Siga el minuto a minuto del partido
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Joaquín Varela (Águilas Doradas).
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Leonardo Flores sustituyendo a Aldair Zárate.
Empieza segunda parte Águilas Doradas 1, Atlético Bucaramanga 0.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Emerson Batalla sustituyendo a Juan Mosquera.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Hernán Lópes sustituyendo a Diego Hernández.
Final primera parte, Águilas Doradas 1, Atlético Bucaramanga 0.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate parado a la escuadra izquierda. Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Felix Charrupí.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Fredy Salazar (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aldair Zárate.
Diego Hernández (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Felix Charrupí intentó un pase en profundidad pero Fredy Salazar estaba en posición de fuera de juego.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate fallado por Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luciano Pons.
Remate parado a la escuadra izquierda. Fredy Salazar (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kevin Londoño.
Remate fallado por Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos De Las Salas.
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Juan Mosquera intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate rechazado de Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Aldair Gutiérrez con un centro al área.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Dylan Lozano.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Jaen Pineda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Frank Lozano.
Remate rechazado de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Londoño con un pase de cabeza.
¡Gooooool! Águilas Doradas 1, Atlético Bucaramanga 0. Joaquín Varela (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área tras botar una falta.
Dylan Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Dylan Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Carlos De Las Salas.
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Mano de Javier Mena (Águilas Doradas).
Remate fallado por Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento