Águilas vs Bucaramanga EN VIVO |fecha 7 de la Liga Colombiana

Partido aplazado que se jugara en la ciudad de Medellín entre Águilas Doradas y Bucaramanga.

Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga llegan a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria en medio de presentes irregulares en el Apertura.

El conjunto dorado viene de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Tolima en su última presentación liguera, un resultado que refleja la inconsistencia que ha marcado su campaña ganando 5, empatando 4, perdiendo 5. Águilas ha alternado buenos y malos resultados jornada tras jornada, aunque ese comportamiento podría jugar a su favor si logra reaccionar tras el último tropiezo.

Además, su rendimiento en casa ha sido relativamente sólido, sumando 10 de sus 19 puntos como local ganó 3, empató 1 y perdió 3, aunque sus caídas en esta condición han sido frente a rivales ubicados en la parte alta de la tabla, por lo que no puede confiarse.

Por su parte, Bucaramanga atraviesa un momento complejo, ya que ha ido perdiendo terreno en la clasificación tras encadenar tres derrotas consecutivas, una racha que terminó con su invicto en el torneo. En esos encuentros, el Leopardo ha evidenciado problemas defensivos, recibiendo dos goles en cada partido, lo que representa la mitad de los tantos encajados en toda la campaña.

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Además, su rendimiento como visitante no invita al optimismo, con apenas una victoria en sus últimos nueve partidos oficiales fuera de casa empató 5 y perdió 3. Con este panorama, Bucaramanga tendrá que corregir sus falencias si quiere frenar su caída y sumar en un escenario que históricamente le ha sido adverso.

De esta manera, ambos equipos afrontan un duelo clave, en el que la irregularidad ha sido protagonista y donde un triunfo podría marcar un punto de inflexión en la recta final del campeonato.

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