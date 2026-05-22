Falcao será titular con Millonarios para juego de Copa Colombia ante el Chicó

Falcao celebra su único gol con Millonarios en lo corrido del semestre. (Colprensa - Catalina Olaya). / Catalina.Olaya

Millonarios se mide este sábado al Boyacá Chicó en el estadio El Campín, en juego válido por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Colombia. Los azules asegurarán su clasificación a octavos de final del torneo de conseguir un triunfo.

Si bien el encuentro y el torneo no genera grandes expectativas entre los hinchas, puesto que se dio luego de la eliminación de la Liga y la atención está puesta en la Copa Sudamericana, el club bogotano confirmó una noticia que ha motivado a su público.

Vuelve Falcao García

Millonarios anunció este jueves el regreso a la convocatoria de Falcao García, quien estaba fuera de las canchas desde el pasado 19 de abril, cuando sufrió un fuerte golpe en el rostro tras un choque con Danny Rosero, el cual le ocasionó una fractura en la cara.

Además de la convocatoria, Caracol Radio pudo conocer que El Tigre será inicialista en dicho compromiso. El goleador histórico de la Selección Colombia portaría la cinta de capitán desde el comienzo del partido.

En el presente semestre, Falcao ha disputado nueve partidos con Millonarios entre Liga y Copa Sudamericana, sumando una sola anotación. En total, El Tigre ha marcado 12 goles con el equipo capitalino.

Otras novedades en la convocatoria

Teniendo en cuenta el juego clave del próximo martes ante O’Higgins, por la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, Fabián Bustos reservó algunos jugadores titulares en la nómina de convocados.

Además del regreso a la convocatoria de Falcao, estarán ausentes el defensa Sergio Mosquera y los volantes Mateo García

¿Cómo está el grupo de Millonarios en Copa Colombia?

Con un partido menos, Millonarios marcha segundo del Grupo B con 6 puntos, los mismos que Llaneros, quien le gana la posición por la diferencia de gol. Chicó, también con dos compromisos disputados, es tercero con 4 puntos. Patriotas, con todos sus duelos al día, tiene dos puntos, y Atlético es colero con un solo punto y un juego por delante.