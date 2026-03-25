Leonel Álvarez: “Fue un primer tiempo desconocido del equipo”

Leonel Álvarez habló en la rueda de prensa luego de la derrota que sufrió ante el Junior de Barranquilla en la jornada 13 de la Liga colombiana en condición de visitante. El entrenador del Bucaramanga lamentó cómo se dio el partido, pero rescató algunos momentos de su equipo.

El equipo tenía un invicto y estaba metido entre los ocho mejores, tras perder los tres puntos ante los tiburones, bajó al noveno lugar y se quedó con 19 puntos, todavía muy cerca de los puestos de clasificación.

Álvarez indicó que el equipo necesita mejorar en aspectos en los que su rival fue superior, pero sobretodo en detalles que hicieron que llegaran los goles para el equipo dirigido por Alfredo Arias. Esto dijo Leonel.

Análisis del partido: “Veníamos con un invicto, con mucha ilusión de hacer una gran presentación, fue un primer tiempo muy desconocido del equipo y a eso ayudamos para que ellos aprovecharan trabajar con el balón. Nosotros estábamos ordenados y agresivos, pero por momentos imprecisos y eso le favoreció el trabajo a Junior. El gol viene por un tiro libre y vamos a ver el comportamiento de la barrera. Y el segundo tiempo que entramos con la intención de buscar el empate. En el primero tuvimos una con Sambueza y otra con Pons.

Segundo tiempo: “Uno hace los cambios para mejorar y recibir un gol por una mala entrega en los primeros dos minutos. Así y todo lo buscamos y tuvimos posibilidades de descontar, pero esto es hasta el final, es de detalles y más con un equipo de esta categoría. Nos quedamos con cosas buenas y ahora pensar en el partido complejo que tenemos y será importante con nuestra hinchada volvernos a meter a los ocho”.

Falencias: “Ahora hay poco tiempo y el viernes tenemos un partido difícil y en casa hay que ganar. Traíamos un plan, pero al tener ese primer tiempo algunos niveles bajos dimos ventaja. Nos faltó manejar mejor la pelota, dar más secuencias de pases y tener las vigilancias que sí se tuvieron en el primer tiempo, pero en el segundo no”.

Debilidades en el partido: “Equivocamos el camino, una vez recuperamos el balón y tras pérdida ellos presionaban y si no somos precisos para entregar el balón, si no usamos los espacios, les ayudamos en administración de la pelota. Ellos no fueron precisos en el primer tiempo, pero el gol les dio un aire. Pero hay que reconocer que nos generaron alguna situación, triangularon bien. Nosotros lucimos deslucidos y aún así generamos dos opciones de gol. Pero en el segundo tiempo hay cosas buenas que hay que mantener y otras que hay que trabajar para recuperar nuestro fútbol”.

Salida de Aldair Quintana: “Lo de Aldair fue muy bueno, creo que es el mejor arquero del fútbol colombiano eso es una garantía, pero Luis tiene muchas condiciones y todo el voto de confianza nuestro y de sus compañeros. Vamos a ver bien qué pasó en esa jugada de pelota quieta. El fútbol tiene revancha y en menos de tres días vamos a tener el próximo partido y esperamos recuperar a los muchachos y queremos recuperar esa alegría y esa competitividad”.