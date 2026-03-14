Aldair Quintana no es más jugador del Atlético Bucaramanga: “Es la voluntad del jugador”

Atlético Bucaramanga informó oficialmente que el arquero Aldair Quintana rescindió su contrato con la institución y dejó de pertenecer al club desde el 13 de marzo de 2026.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado en el que la entidad santandereana explicó los motivos de la salida del guardameta.

En el documento, el club aclaró que la decisión responde única y exclusivamente a la voluntad personal del jugador, y que no se relaciona con determinaciones administrativas, deportivas o disciplinarias tomadas por la institución.

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El arquero colombiano había llegado al conjunto ‘leopardo’ en 2023 y durante su paso por el equipo disputó 120 partidos oficiales, en los que registró 98 atajadas y recibió siete tarjetas amarillas. Además, fue una de las piezas importantes en la campaña que llevó al Bucaramanga a conquistar el primer título de liga en su historia en 2024, un logro que marcó un hito para el club y su afición.

En el comunicado, el equipo también expresó su agradecimiento al jugador por su compromiso durante su etapa en el equipo. “Agradecemos a Aldair por su entrega durante su paso por el club. Su papel fue fundamental en la consecución del primer título de Liga en la historia del Atlético Bucaramanga”, señaló el club leopardo.

Finalmente, el club manifestó su respeto por la decisión del futbolista y le deseó éxitos en sus próximos retos profesionales y personales. Asimismo, reiteró que continuará trabajando con profesionalismo y compromiso para cumplir sus objetivos deportivos y fortalecer un plantel competitivo que represente con orgullo los colores del Bucaramanga.

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Aldair Quintana y su posible nuevo equipo

Aldair Quintana tendría un acuerdo verbal con Independiente del Valle para convertirse en nuevo jugador del club ecuatoriano y vivir así su primera experiencia en el fútbol del exterior.

Las conversaciones entre el entorno del guardameta y el equipo ecuatoriano avanzan por buen camino, por lo que su vinculación podría hacerse oficial en las próximas horas si se terminan de cerrar los últimos detalles de la negociación.

Comunicado del equipo

“El Atlético Bucaramanga informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Aldair Quintana rescindió su contrato con la institución. Hasta el día de ayer formó parte de nuestro club.

La institución deja claro que esta determinación obedece única y exclusivamente a la voluntad personal del futbolista y no corresponde a decisiones administrativas, deportivas o disciplinarias adoptadas por el club.

Agradecemos a Aldair por su entrega durante su paso por el club. Su papel fue fundamental en la consecución del primer título de Liga en la historia del Atlético Bucaramanga, obtenido en 2024.

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Desde el Atlético Bucaramanga respetamos la decisión tomada por el jugador y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales.

Atlético Bucaramanga ha actuado en todo momento con profesionalismo, respeto y compromiso. El club continuará enfocado en el cumplimiento de sus objetivos deportivos y en el fortalecimiento de un equipo competitivo que represente con orgullo nuestros colores.

Club Atlético Bucaramanga"