¡Real Cartagena es finalista del Torneo de Ascenso en Colombia! Así está la tabla de posiciones / @RealCartagena

¡Real Cartagena está cada vez más cerca de regresar a primera división! Este jueves 21 de mayo se confirmó la clasificación del cuadro bolivarense a la gran final del Torneo 2026-I, luego de que Unión Magdalena no pudiera derrotar como local al Bogotá FC.

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Y es que en la sexta y última jornada del Grupo B, no se tomó la determinación de jugar en simultáneo. Así pues, a primera hora tuva actividad el Unión en Santa Marta, mientras que el cuadro cartagenero tenía la ventaja de jugar después, conociendo ya el resultado de su contrincante.

La alegría le llegó temprano al cuadro auriverde, teniendo en cuenta que sin haber jugado su partido frente al Barranquilla FC en el Jaime Morón, ya era finalista por el empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá.

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Tabla de posiciones del Grupo B en el Torneo de Ascenso

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Real Cartagena 5 10 +1 2. Unión Magdalena 6 9 +4 3. Barranquilla FC 5 6 0 4. Bogotá FC 6 3 -5

***El parido entre Real Cartagena y Barranquilla FC en el Jaime Morón se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 7:30 de la noche.

Real Cartagena se enfrentará en la gran final del semestre con Envigado, equipo que terminó como líder del Grupo A tras sumar 11 puntos de 18 posibles. Vale la pena recordar que el triunfo en esta llave no asegura el ascenso, sino que le permite al equipo ganador jugar acceder al partido definitivo de fin de año (contra el campeón del segundo semestre).

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