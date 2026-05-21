Falcao está de vuelta: Millonarios confirmó rival y hora para el regreso del Tigre

Radamel Falcao García volvió a entrenarse a la par de sus compañeros en Millonarios FC luego de permanecer ausente durante siete partidos por una fractura en el arco cigomático de su rostro.

La lesión se produjo el pasado 19 de febrero de 2026, durante el compromiso correspondiente a la jornada 17 de la Liga frente a América de Cali, tras un fuerte choque con un jugador del conjunto escarlata.

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Después del incidente, el delantero colombiano fue sometido a diferentes exámenes médicos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se determinó que la lesión no requería intervención quirúrgica, permitiéndole continuar su recuperación bajo tratamiento conservador.

Durante los siete partidos en los que el “Tigre” estuvo por fuera de las canchas, Millonarios logró mantener buenos resultados, registrando cuatro victorias y tres empates, demostrando solidez colectiva en ausencia de uno de sus referentes ofensivos.

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Ahora, el regreso de Falcao a los trabajos de campo representa una noticia positiva para el cuerpo técnico y la hinchada azul, especialmente de cara a la recta decisiva de la temporada.

Radamel ha disputado nueve partidos con Millonarios en la presente campaña, registrando un gol y dos tarjetas amarillas.

¿Cómo le ha ido a Falcao enfrentando a Boyacá Chicó?

Radamel Falcao García guarda buenos recuerdos enfrentando a Boyacá Chicó, rival contra el que logró marcar sus primeros goles vistiendo la camiseta de Millonarios.

El primer tanto del Tigre con el conjunto embajador llegó el pasado 15 de noviembre de 2024, precisamente frente al equipo ajedrezado. Aquella noche en la ciudad de Villavicencio, Falcao apareció al minuto 90+3’ para desatar la celebración azul y sellar un momento histórico en el fútbol colombiano.

El delantero colombiano volvió a enfrentar a Boyacá Chicó en el torneo Apertura de 2025 y nuevamente dejó su huella en el marcador. En aquella oportunidad, Radamel anotó al minuto 81’, gol que hizo parte de la remontada de Millonarios en un partido que terminó 4-2 a favor del equipo capitalino.

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Hasta el momento, esos son los antecedentes goleadores de Falcao frente al conjunto boyacense, rival con el que volvería a reencontrarse tras superar la fractura en el arco cigomático sufrida esta temporada.

Luego de completar satisfactoriamente su proceso de recuperación, el atacante volverá a integrar la lista de convocados para el compromiso del próximo 23 de mayo a partir de las 3:00 p.m. en el estadio El Campín, escenario donde la hinchada azul espera volver a ver al Tigre dentro del terreno de juego.