🔴Sigue acá América vs. Bucaramanga por la Copa Sudamericana
La llave se juega a partido único en el estadio Pascual Guerrero de Cali.
América de Cali recibe al Atlético Bucaramanga en la llave por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana en la que los dos equipos lucharán, a un único partido, por meterse a los grupos del torneo continental.
Ya Millonarios consiguió su clasificación al vencer a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en partido que terminó 1-3 a favor de los bogotanos. Los goles fueron marcados por Rodrigo Contreras en dos ocasiones y Leonardo Castro, el descuento fue de Nicolás Rodríguez.
Ahora, será el turno para los equipos de David González y Leonel Álvarez que llegan muy bien al encuentro después de triunfos en la Liga BetPlay. Los locales ante Alianza al que vencieron 0-3 y los visitantes ante el DIM al que vencieron 1-2.
Además, están buen ubicados en la tabla de posiciones de la liga colombiana, América es tercero con 16 puntos y Bucaramanga es octavo con 14.
Siga acá la transmisión del partido
SIGUE ACÁ EL MINUTO A MINUTO DE AMÉRICA - BUCARAMANGA
Y bueno.... El Bucaramanga racciona y comienza a tener más el balón y a encontrar espacios en ataque que deja el América.
Pero Bucaramanga reacciona y por medio de Emmerson Batalla hace un remate que inquieta en el arco del equipo local a Jean Fernandes
Bucaramanga se desespera y opta por el juego brusco contra América, especialmente contra Yeison Guzmán que comienza a destacarse en el partido.
América toma las riendas del partido desde los primeros minutos y somete a Bucaramanga que juega en propio campo.
Los equipos se acomodan en la cancha, pero fue América el que sorprendió primero con un remate de Jan Lucumí que quedó en las manos de Aldair Quintana.
COMIENZA EL PARTIDO AMÉRICA V. BUCARAMANGA POR LA COPA SUDAMERICANA
El BUcaramanga ya tiene todo listo en su vestuario antes de salir a enfrentar su cita con la Copa Sudamericana.
El Bucaramanga tambien presentó el equipo con el que enfrentará a América de cali en el Pascual.
América ya definió su once titular para el encuentro ante Bucaramanga
América Vs. Bucaramanga
Bienvenidos al minuto a minuto del juego América Vs. Bucaramanga, por la fecha 1 de la Copa Sudamericana.