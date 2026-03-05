🔴Sigue acá América vs. Bucaramanga por la Copa Sudamericana

América de Cali recibe al Atlético Bucaramanga en la llave por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana en la que los dos equipos lucharán, a un único partido, por meterse a los grupos del torneo continental.

Ya Millonarios consiguió su clasificación al vencer a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en partido que terminó 1-3 a favor de los bogotanos. Los goles fueron marcados por Rodrigo Contreras en dos ocasiones y Leonardo Castro, el descuento fue de Nicolás Rodríguez.

Ahora, será el turno para los equipos de David González y Leonel Álvarez que llegan muy bien al encuentro después de triunfos en la Liga BetPlay. Los locales ante Alianza al que vencieron 0-3 y los visitantes ante el DIM al que vencieron 1-2.

Además, están buen ubicados en la tabla de posiciones de la liga colombiana, América es tercero con 16 puntos y Bucaramanga es octavo con 14.

